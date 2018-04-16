Muş Ovası, kırmızıya büründü

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte boy gösteren laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş lalesi büyük ilgi görüyor.

BERCE Alparslan Tarım İşletmesi arazilerinde yetişen laleleri fotoğraflamak isteyenler Muş Ovası’na akın ediyor. Muş lalesinin bahar aylarında 15-20 gün çiçek açtığı belirtilerek, kentin sembolü haline geldiği vurgulandı. Soyunun tükenmemesi için laleyi korumak amacı ile çok daha geniş alanlara yaymak gerektiği söylendi. Birçok yerde ekonomik kazanç için lale ekimi yapılırken, Muş’ta lale doğal ortamlarda kendi yetişiyor. Bu nedenle bitkinin tescilli olmasının son derece önemli olduğu kaydedildi. Muş Ovası’nda nisan ayının son haftasında açan, Muş ili ile özdeşleşen, ekonomik bir getirisi olmayan kırmızı lalelerin ekonomiye kazandırılabilmesi için üniversite ve enstitülerin gerekli çalışmaları yapmak müteşebbislerin bu işin içerisine girmesi gerektiği belirtildi.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alınan çeşit özellik belgesi esas alınarak Muş lalesinin özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

“Endemik türdür. Çiçekleme dönemi yılda 2-3 haftadır. Çok yıllık otsu, bitki boyu; 23-30 santim, çiçekte kalma süresi 15-20 gün, gövde çiçek, dar eliptik, çiçek şekli; zambak, çiçek rengi; kırmızı, çiçekte lekelerin sınırlarına farklı renklenmesi; var, çiçeklenme, başlama zamanı; nisan-mayıs ayları. Toprak; yetiştiği toprakların hemen hepsinin kireçli, hafif alkali ve geniş bir iletkenlik skalasına sahip olduğu göz önünde bulundurulursa lale soğanlarının Muş ilinde hemen her toprakta yetişebilmektedir."

Ovada lale görmeye gelen Şehadet Sarıgül, "Dağda kar, ovada ise laleler muhteşem görünüyor. Muş lalesinin ünü dünyaca biliniyor. Bizler gelip gördük. Bu doğal güzelliği görmek isteyenler geç kalmasın" diye konuştu.



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