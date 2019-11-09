banner314

banner325

Son Dakika

Muş lalesini ilmek ilmek halıya dokuyorlar 

MUŞ'ta kadınlara açılan kursta, türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü...

GENEL 09.11.2019, 09:43
Muş lalesini ilmek ilmek halıya dokuyorlar 
MUŞ'ta kadınlara açılan kursta, türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından, ev kadınlarına yönelik ‘halı dokuma kursu’ açıldı. İşkur tarafından desteklenen kursa yaklaşık, 30 kişi katıldı.
Kursta özellikle çeşitli lale figürlerini halılara dokuyan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Usta öğreticiliğini Şefika Şener’in yaptığı kursa günde 8 saat katılım sağlayarak, aldıkları eğitimler sonucunda bir birinden renkli halılar dokuyan kadınlar, ayrıca günde 30 TL destek alıyorlar. Alınan desteğin yanı sıra, kurs kapsamında sosyal faaliyetlerde de bulunurken, hazırlanan birbirinden güzel, el emeği göz nuru halılar ise yılsonu sergilerinde satışa sunuluyor. 32 yıldır meslek aşkını sürdüren ve Halı Dokuma Kursu’nun usta öğreticisi olan Şefika Şener, kursta özellikle halılara Muş lalesinin ilmek ilmek dokunulduğunu belirterek, unutulmaya yüz tutan dokuma sanatını ayakta tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Fikriye Çağlayan, halı dokumanın çok zahmetli ve zor olduğunu söyledi. Binbir emekle halıların dokunduğunu aktaran Çağlayan, "Genelde Muş Lalesi figürünü halılara ilmek ilmek dokuyoruz.  Muş denildiğinde akıllara ilk gelen laledir. Buraya geldiğimiz zaman sosyal bir hayata da atılmış oluyoruz. Günümüz burada çok güzel geçiyor" dedi.
Genç kızlardan Berfin Tunç da, kursa gelmesinin asıl amacının bu sanatın yok olması engellemek olduğunu belirtti. El emeği ürünlerin daha kıymetli olduğunu ifade eden Tunç, "Özellikle gelişmiş çağımızda ve her şeyin sanayi, her şeyin teknolojik ürünlerle üretildiği bir dönemde daha çok insan emeğinin arka planda kalmaması, aslında insan emeği ile her şeyin yapılabilmesi ve bizden sonra gelecek özellikle genç nesillere bunu aktarmak istiyoruz. Kültürümüze, kendi yöremize ait lale desenini bizden sonraki insanlara aktarabilmek benim için çok önemli. Bir turist bunu aldığında, bu hangi ülkenin, hangi milletin denildiğinde 'evet ben bunu biliyorum, daha önce görmüştüm, işte bu Türkiye’nin Muş yöresinde, ovasında çıkan bir lalenin deseni’ olarak bilinmesi güzel. İplerimiz yün ip ve kök boyalarla yapıldığı için ve eski yöntemler uygulanıyor. Bu sanatı koruyabilmek için bu emeğe değer" diye konuştu.


 

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:38
Öğle 12:53
İkindi 15:33
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 20
2. Alanyaspor 10 19
3. Sivasspor 10 18
4. Malatyaspor 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 11 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 11 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 23
2. Barcelona 11 22
3. Real Madrid 11 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6