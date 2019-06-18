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Mursi için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () FATİH Camii'nde Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine...

Mursi için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () FATİH Camii'nde Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yurtta Mursi için, gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verdi. İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Namaz sonrasında Yılmaz, Mursi için dua ederek kısa bir konuşma yaptı. 

(FOTOĞRAF) 

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