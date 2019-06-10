Muratpaşa'da 'Kesik Minare'nin külahı kaldırılsın' teklifi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa Belediye Meclisi'nde, İYİ Parti grubu, 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'ne yeni eklenen külahın kaldırılması için önerge verdi.

Muratpaşa Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı, Ümit Uysal başkanlığında yapıldı. Maddelerin büyük bölümü oy birliğiyle meclisten geçti. Meclis toplantısında, 1896'da çıkan yangın sonrası kullanılmayan ve 'Kesik Minare' olarak anılan Şehzade Korkut Camii'nin külahının 123 yılın ardından yerine takılması da ele alındı. İYİ Parti grubu üyesi Mustafa Hazar, yapının Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrildiğini ve Şehzade Korkut'un adının verildiğini söyledi. Yangın sonrası hasar gördükten sonra ibadete kapatılan caminin halk arasında 'Kesik Minare' olarak anıldığını belirten Hazar, 2017 yılında başlayan restorasyonun ardından yakın zamanda ahşap külahın minareye takılmasını eleştirdi.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Mustafa Hazar, Antalyalıların restorasyondan memnun olmadığını savundu. İtalya'daki Pisa Kulesi'nin eğikliğiyle ünlü olduğunu ve bunun düzeltilmesi durumunda anlamının kalmayacağını vurgulayan Hazar, "'Kesik Minare' denildiğinde Antalya akla gelir. Bu değerimizi kaybetmememiz lazım. 'Kesik Minare'ye külah takılması hem Antalya'ya hem tarihe saygısızlık. İbadete karşı değiliz, yapının eski haline getirilmesini istiyoruz" dedi.

Meclisten kararın çıkmasının ardından 'Kesik Minare'nin eski haline getirilmesi için çabalarını artıracaklarını dile getiren Mustafa Hazar, vekilleri aracılığıyla TBMM'de mücadele edeceklerini kaydetti. İYİ Parti'nin teklifi, Kaleiçi Komisyonu ve Kültür Komisyonu'na gönderildi.

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