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Muratdağı'nda Off-Road şenliği düzenlendi

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde Off-Road (4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol alma) şenliği düzenlendi. İzci Team Ekibi ile Gediz Off-Road Kulübü (GEDOF)...

Muratdağı'nda Off-Road şenliği düzenlendi

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde Off-Road (4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol alma) şenliği düzenlendi.
İzci Team Ekibi ile Gediz Off-Road Kulübü (GEDOF) tarafından düzenlenen Off-Road şenliğine 2 rehber araçla birlikte toplam 15 araç katıldı. Kirazlı Yaylası ile Söbealan Yaylası arasındaki karlı ve çamurlu yolda zorlu geçen etabı başarıyla tamamlayan İzci Team Ekibi ile Gediz Off-Road Kulübü üyeleri arasında heyecanlı anlar yaşandı. Akşam yöresel lezzetlerin ikram edildiği yemeğin ardından bölgeyi tanıtan sunum yapıldı. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük tarafından İzci Team Ekibi'ne plaket takdim edildi. Yemekten sonra Muratdağı Kayak Merkezi'ne çıkan ekipler, burada araçların projektörleri ve meşaleler ile aydınlanan pistte kayak keyfi yaptı.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Doğal güzellikleri ile ünlü, bölgemizin en önemli termal turizm merkezi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2 günlük Off-Road şenliği için Muratdağı'na gelen ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.
Muratdağı'nın eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını belirten İzci Team Kurucusu Okan Tozun ise, "Muratdağı, şifalı sıcak suları, soğuk su kaynakları ve kayak merkezi olması açısından nadir yerler arasında. Muratdağı'nda Off-Road'un Türkiye'de tanınmasına katkıda bulunmak için buradayız" diye konuştu.
İkinci gün Araboğlu, Tahtaoluk Yaylaları Piknik Alanı otoparkından hareket eden toplam 35 araç, karla kaplı 6 kilometrelik zorlu yola tırmanarak tekrar Muratdağı Kayak Merkezi'ne ulaştı. İzci Team Kurucusu Okan Tozun tarafından Gediz Off-Road Kulübü üyelerine günün anısına 'İzci Team' yapıştırmaları hediye edildi.

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