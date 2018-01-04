Muratdağı'nda kar kalınlığı 60 santimi geçti

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimi aştı.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde geçen kasım ayında mevsimin ilk karının düşmesinin ardından 2018 yılı kayak sezonu açıldı. Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Türkiye Kayak Federasyonu Temsilcileri Muhammed Keskin ve Ayhan Keskin ile birlikte Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne giderek tesislerde incelemelerde bulundu ve piste çıkarak kayak yaptı. Türkiye Kayak Federasyonu Temsilcisi Keskin, son günlerde artan kar yağışıyla merkezde kar kalınlığının 60 santimi geçtiğini belirterek, kayak evine ulaşımda güçlük çektiklerini söyledi. Keskin, bölgeye gidecek vatandaşlara, araçlarında mutlaka lastikler için zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu. Tüm kayakseverleri Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne davet eden Gediz Belediye Başkanı AK Partili Mehmed Ali Saraoğlu ise şöyle dedi:

"Burasını diğer kayak merkezlerinden ayıran çok önemli bir husus var. Vatandaşımız buraya geldiğinde orman havası, kayak merkezi ve termal suyu, aynı anda kullanabilme imkanına sahip oluyorlar. Her mevsim farklı renkleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Muratdağı Termal Kayak Merkezi, kış turizminde bölgemiz için büyük bir öneme sahiptir. Tüm kayakseverleri Türkiye'nin 22'nci kayak merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne bekliyoruz."



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