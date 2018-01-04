Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

Muratdağı'nda kar kalınlığı 60 santimi geçti

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimi aştı. Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde geçen kasım ayında mevsimin ilk karının düşmesinin ardından 2018 yılı kayak sezonu açıldı. Gediz...

Muratdağı'nda kar kalınlığı 60 santimi geçti
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimi aştı.
Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde geçen kasım ayında mevsimin ilk karının düşmesinin ardından 2018 yılı kayak sezonu açıldı. Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Türkiye Kayak Federasyonu Temsilcileri Muhammed Keskin ve Ayhan Keskin ile birlikte Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne giderek tesislerde incelemelerde bulundu ve piste çıkarak kayak yaptı. Türkiye Kayak Federasyonu Temsilcisi Keskin, son günlerde artan kar yağışıyla merkezde kar kalınlığının 60 santimi geçtiğini belirterek, kayak evine ulaşımda güçlük çektiklerini söyledi. Keskin, bölgeye gidecek vatandaşlara, araçlarında mutlaka lastikler için zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu. Tüm kayakseverleri Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne davet eden Gediz Belediye Başkanı AK Partili Mehmed Ali Saraoğlu ise şöyle dedi:
"Burasını diğer kayak merkezlerinden ayıran çok önemli bir husus var. Vatandaşımız buraya geldiğinde orman havası, kayak merkezi ve termal suyu, aynı anda kullanabilme imkanına sahip oluyorlar. Her mevsim farklı renkleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Muratdağı Termal Kayak Merkezi, kış turizminde bölgemiz için büyük bir öneme sahiptir. Tüm kayakseverleri Türkiye'nin 22'nci kayak merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne bekliyoruz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,