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Muratbey Uşak'tan bu kadar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg'la dün akşam deplasmanda oynadığı maçına, tüm ülkeyi etkileyen olumsuz hava koşulları yüzünden 2 gün süren çileli bir yolculuk...

Muratbey Uşak'tan bu kadar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg'la dün akşam deplasmanda oynadığı maçına, tüm ülkeyi etkileyen olumsuz hava koşulları yüzünden 2 gün süren çileli bir yolculuk sonrası uykusuz ve yorgunluktan bitap düşmüş bir şekilde çıkan Muratbey Uşak, rakibine 106-77 yenilerek play off umutlarını tüketmenin acısını yaşadı.
Pazar günü ligde Gaziantep Basketbol'la karşılaştıktan sonra pazartesi sabahı Uşak'tan yaklaşık 3 saatte otobüsle İzmir'e giden kırmızı siyahlılar, yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal olunca tüm gün havalimanında beklemek  zorunda kaldı.  İstanbul'dan Almanya'nın Hannover kentine bilet bulan Muratbey Uşak, pazartesi gecesi İzmir'den yine otobüsle yola çıkıp 8 saate İstanbul'a giderek uçağa yetişti. 3 saatlik uçuşla ulaştığı Hannover'dan karayoluyla 2 saatte Oldenburg'a geçen kafile, maça 4 saat kala yetişebildi. Yol yorgunluğuyla çıktığı müsabakada varlık gösteremeyen Muratbey Uşak, bu mağlubiyetle 12 maçta 4 galibiyette kalarak play off umutlarını kaybetti. Oldenburg'da gurbetçilerin desteğiyle teselli bulan Muratbey Uşak, Şampiyonlar Ligi'nde kalan 2 grup maçında prestij mücadelesi verecek.

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