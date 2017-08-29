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Muradiyeli çocuklara jandarmadan bayram hediyesi

MURADİYE(Van), () - VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ilçedeki dar gelirli ailelerin çocuklarına 'Kurban Bayramı' öncesi bayramlık kıfayet hediye etti. İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ilçedeki çocuklara bayramlık kıyafet...

Muradiyeli çocuklara jandarmadan bayram hediyesi

MURADİYE(Van), () - VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ilçedeki dar gelirli ailelerin çocuklarına 'Kurban Bayramı' öncesi bayramlık kıfayet hediye etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ilçedeki çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımı yaptı. Aldıkları ayakkabıları elleriyle çocuklara giydiren jandarma personeli daha sonra çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileler, teşekkür ettikleri jandarmanın çocukları bayramda yanlız bırakmadığını Kurban Bayramı öncesi onları sevindiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI
 

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