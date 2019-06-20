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Munzur Nehri'ne düşen Engin'den iz yok

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nu (28) arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde...

Munzur Nehri'ne düşen Engin'den iz yok
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nu (28) arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan Engin Eroğlu, 14 Haziran Cumartesi günü hayvanlarını otlatmak için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin jandarmaya başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Aramalar devam ederken, önceki gün Engin Eroğlu'nun hayvanlarını otlattığı sırada Munzur Nehri kenarında yürürken, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün açılan bagaj kapısının çarpmasıyla nehre düştüğü görüntüleri ortaya çıktı.
Bunun üzerine arama- kurtarma çalışmaları nehirde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Tunceli'nin yanı sıra Diyarbakır ve Elazığ'dan gelen yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor. Köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Engin Eroğlu'nun izine rastlanmadı.

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