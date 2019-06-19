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Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve bir yolcunun çektiği manzara görüntülerinden, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düştüğü ortaya çıkan Engin Eroğlu'nun...

Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve bir yolcunun çektiği manzara görüntülerinden, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düştüğü ortaya çıkan Engin Eroğlu'nun (28) bulunması için başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de devam etti.
Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan Ergin Eroğlu, geçen cumartesi günü hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam hayvanlar eve dönerken Eroğlu, gelmedi. Bir süre yakınları tarafından aranan ancak bulunamayan Eroğlu için kayıp başvurusunda bulunuldu.
Arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Engin Eroğlu'nun cep telefonu ile şapkasını Munzur Nehri kenarında buldu. Arama çalışmaları devam ederken, Eroğlu'nun kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, savcılığa başvurdu. Kimliği açıklanmayan yolcu, hareket halindeki otobüste, cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiğini, görüntüyü sonradan izlediğinde ise bir kişinin nehre düştüğünü kaydettiğini gördüğünü anlattı. Yolcunun, savcılığa verdiği görüntülerin incelenmesiyle hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığı ve Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirlendi.
DRONE DA KULLANILIYOR
Eroğlu'nu bulmak için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Tunceli AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi ile gönüllüler tarafından yürütülen çalışmalar sırasında drone ile havadan görüntü de alınıyor.
Su altı kurtarma ekipleri ise debisi yüksek Munzur Nehri'ne botlar ile girerek, halatla arama yapıyor.

 FOTOĞRAFLI

 

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