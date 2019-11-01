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Mümtazer Türköne'ye 1740 tl para cezası

 Serpil KIRKESER / İSTANBUL - KAPATILAN Zaman Gazetesi'nin köşe yazarlarından Mümtazer Türköne, 2014 yılında kaleme aldığı köşe yazısında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı...

GENEL 31.10.2019, 15:00
Mümtazer Türköne'ye 1740 tl para cezası

 Serpil KIRKESER / İSTANBUL - KAPATILAN Zaman Gazetesi'nin köşe yazarlarından Mümtazer Türköne, 2014 yılında kaleme aldığı köşe yazısında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenmedi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya halen başka suçtan Silivri Cezaevi'nde hükümü bulunan bu davadan tutuksuz Mümtazer Türköne SEGBİS sistemiyle bağlandı. Sanık Türköne, yazısında hakaret kastıyla hareket etmediğini belirterek, davanın düşmesine karar verilmesini talep etti. 
 
DAVA KARARA BAĞLANDI
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'yi "Hakaret" suçundan 1740 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın adli sicil kayında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ilamın bulunmasını da dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne'nin 16 Mart 2014 tarihinde kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilmişti. Türköne açılan dava kapsamında yargılanmış ve 2016 yılında beraatine karar verilmişti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 2 Temmuz 2018 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozulmasına hükmetmişti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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