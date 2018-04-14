Mültecilerin durumu Bağcılar’daki ‘’Göç ve Uyum Sempozyumu’’nda konuşulacak

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle “Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu” Bağcılar’da düzenlenecek. İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, akademisyenler, yurtiçi ve yurtdışından belediye başkanlarının katılacağı programda mültecilerin durumu konuşulurken “Göçmenlerin sosyal uyumu nasıl sağlanmalı?” sorusuna cevap aranacak.

Son yıllarda gerçekleşen göç dalgası nedeniyle Türkiye ve Avrupa ülkelerine yerleşen mültecilerin durumu Bağcılar’da düzenlenecek sempozyumda masaya yatırılacak. Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşecek Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’nda siyasetçiler, akademisyenler, yurtiçinden ve yurtdışından belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları görüşlerini paylaşacak.

Sempozyum çerçevesinde göçmen ve mültecilerle ilgili uyum politikaları ve iyi uygulama örnekleri Türkiye’deki ve yurtdışındaki yönetimler nezdinle ele alınacak. Gün boyu sürecek sempozyumun ilk oturumunda Türkiye’de göçmenlerin uyumuna ilişkin iyi uygulama örnekleri aktarılacak. İkinci oturumda farklı ülkelerden katılımcılar tarafından uyum konusundaki iyi uygulama örnekleri “Avrupa Perspektifleri: Sosyal uyum nasıl sağlanmalı?” başlığı altında konuşulacak.

LOKMAN ÇAĞIRICI ‘’GÖÇ VE UYUM’’ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARINI ANLATACAK

Son oturumda ise “Sosyal uyum ve yerel yönetimler üzerine tartışmalar” başlığı altında, alanında uzman akademisyenler tarafından mevcut durum analizi yapılarak göç konusunda deneyimler paylaşılacak. Oturumlarda soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek dinleyicilerin aktif katılımı sağlanacak.

Öte yandan programın ev sahibi olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’da göç ve uyum konusunda gerçekleştirilen çalışmaları anlatacak.

18 Nisan Çarşamba günü Retaj Royale İstanbul Otel’de düzenlenecek sempozyuma,İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz,İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,

Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann,Avrupa Birliği Irkçılığa Karşı Birim Başkanı Benedetto Zaççhırolı, Danimarka Vejle Belediye Başkan Vekili İb Jespergard, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırma Merkezi BaşkanıProf. Dr. Mehmet Murat Erdoğan katılacak.

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