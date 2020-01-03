Flaş HaberTürk Askeri'ne Libya yolu açıldı
Son Dakika
Mülteciler, üniversitelilerle Türkçe öğreniyor
KIRŞEHİR'de 140 mülteci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) 3 ay önce açılan kursta, 20 farklı ülkeden 60 üniversite öğrencisi ile Türkçe öğreniyor. Üniversite bünyesinde...
GENEL 03.01.2020, 08:15
KIRŞEHİR'de 140 mülteci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) 3 ay önce açılan kursta, 20 farklı ülkeden 60 üniversite öğrencisi ile Türkçe öğreniyor.
Üniversite bünyesinde 5 yıl önce kurulan TÖMER, okulda eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe eğitimi veriyor. Merkezin, 3 ay önce düzenlediği kursa üniversitenin hazırlık sınıfında okuyan Mali, Somali, Sudan, Afganistan, İran, Irak gibi 20 ülkeden 60 öğrenci ile kentteki 140 sığınmacı katıldı. Irak, Suriye, İran gibi ülkelerden mültecilerin bulunduğu 140 kişi, üniversitelilerle birlikte Türkçe öğreniyor.
'TÜRKÇE ÖĞRENMEK MÜLTECİLER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ'
TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can, öğrencilerin ve mültecilerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tam olarak uyum sağlamaları için dil uyumunun birinci şart olduğunu belirtti. Merkezin 16 Ekim 2015'te kurulduğunu kaydeden Can, şöyle konuştu:
"O günden bugüne faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezimizin amaçları arasında, üniversitemizi kazanan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancı dil kursları düzenleyerek şehrimiz ve personeline yabancı dil konusunda yardımcı olmak var. 200 kişi burada Türkçe öğrenmeye başladı. Aşık Paşa'nın memleketinde, yurdunda Türkçe öğretmek bizim için kutsal bir görev. Öğrencilerimize Türkçe öğretmenin yanı sıra kültür öğretimi de yapıyoruz. Çünkü dil ve kültür ilişkisi vazgeçilmez iki unsur. Biz kursumuzu halkımıza da açtık. Mülteciler de şu an Türkçe öğrenimi konusunda merkezimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Türkçe öğrenmek mülteciler için de çok önemli. Onların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tam olarak uyum sağlamaları için dil uyumu birinci şart."
İran uyruklu Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Bita Zeinali (21), 3 ay önce Türkiye'ye geldiğini kaydederek, "TÖMER ortamımız çok iyi. Burada Türkçe öğreniyorum. Öğretmenimiz bizim arkadaşımız gibi. Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkçe'yi öğrenmek bana çok zevkli geliyor" diye konuştu.
Üniversite bünyesinde 5 yıl önce kurulan TÖMER, okulda eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe eğitimi veriyor. Merkezin, 3 ay önce düzenlediği kursa üniversitenin hazırlık sınıfında okuyan Mali, Somali, Sudan, Afganistan, İran, Irak gibi 20 ülkeden 60 öğrenci ile kentteki 140 sığınmacı katıldı. Irak, Suriye, İran gibi ülkelerden mültecilerin bulunduğu 140 kişi, üniversitelilerle birlikte Türkçe öğreniyor.
'TÜRKÇE ÖĞRENMEK MÜLTECİLER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ'
TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can, öğrencilerin ve mültecilerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tam olarak uyum sağlamaları için dil uyumunun birinci şart olduğunu belirtti. Merkezin 16 Ekim 2015'te kurulduğunu kaydeden Can, şöyle konuştu:
"O günden bugüne faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezimizin amaçları arasında, üniversitemizi kazanan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancı dil kursları düzenleyerek şehrimiz ve personeline yabancı dil konusunda yardımcı olmak var. 200 kişi burada Türkçe öğrenmeye başladı. Aşık Paşa'nın memleketinde, yurdunda Türkçe öğretmek bizim için kutsal bir görev. Öğrencilerimize Türkçe öğretmenin yanı sıra kültür öğretimi de yapıyoruz. Çünkü dil ve kültür ilişkisi vazgeçilmez iki unsur. Biz kursumuzu halkımıza da açtık. Mülteciler de şu an Türkçe öğrenimi konusunda merkezimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Türkçe öğrenmek mülteciler için de çok önemli. Onların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tam olarak uyum sağlamaları için dil uyumu birinci şart."
İran uyruklu Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Bita Zeinali (21), 3 ay önce Türkiye'ye geldiğini kaydederek, "TÖMER ortamımız çok iyi. Burada Türkçe öğreniyorum. Öğretmenimiz bizim arkadaşımız gibi. Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkçe'yi öğrenmek bana çok zevkli geliyor" diye konuştu.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10