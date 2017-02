Mülteci çocukların erkenden okulu bırakması araştırılacak

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - TÜRKİYE'de ve Avrupa'daki göçmen çocukların okulu bırakmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından 'Keep on' (yola devam) projesi hayata geçirildi. İspanya, Avusturya ve Yunanistan'ın da ortak olduğu projede, göçmen çocukların okullara adaptasyonu sağlanacak yol rehberi belirlenecek.

Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de göçmen çocukların eğitim kurumlarında yaşadığı sorunları belirlemek, erken okul terkinin önüne geçmek amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından 'Keep on' projesi hayata geçirildi. 2016 yılı Aralık ayında başlayan 232 bin euro'luk projeye İspanya, Avusturya ve Yunanistan ortak oldu. Proje hakkında bilgi veren Ar-Ge'den sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Türkiye'de erken okul terki oranlarının yüzde 17 civarlarında olduğunu ifade ederek, yüzde 17'lik dilimin içerisinde yabancı öğrencilerin de yer aldığını belirtti. Okumuş şöyle dedi:

"Hem ülkemize hem de Avrupa ülkelerine göç eden yabancı ailelerin çocukları, okullarda yaşadıkları çeşitli sorunlar nedeniyle eğitimlerine devam etmiyor. Okulu terk ediyorlar. Bu terkin önüne geçmek için böyle bir proje hayata geçirdik. Bu proje ile geniş bir saha araştırması yaparak yabancı öğrencilerin neden okullarını terk etmek istediklerini, ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, okulla adaptasyonunu neden koparmak istediğini araştıracağız. Sonra nedenlerini bulup, bu nedenlere çözüm üretecek çalışmalar üzerinde duracağız."

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nin projenin Türkiye ortağı olduğunu kaydeden Necmettin Okumuş, proje çerçevesinde İspanya, Avusturya ve Yunanistan'daki proje ortaklarının kendi bölgelerdeki yabancı öğrenciler üzerinde bir anket çalışması yapacağını ve okul terkinin nedenlerini ortaya çıkaran rapor hazırlayacağını ifade etti. Raporun Nisan ayına kadar bitirileceğini dile getiren Okumuş şöyle konuştu:

"26- 27 Nisan tarihleri arasında yabancı ülkelerdeki proje ortaklarımız Manisa'da bir araya gelerek hazırlanan raporları ortaya koyacaklar. Biz de Manisa'da bu konuda bir çalışma yapacağız. Manisa il genelinde şu anda bin 69 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bunun 221'ini Iraklı, 399'unu Suriyeli, 165'i İranlı, 196'sını Afgan uyruklu, diğerlerini ise farklı milletlerden öğrenciler oluşturuyor. Önümüzdeki 2 aylık süre zarfında bu öğrencilerimiz üzerinde bir anket çalışması yapacağız."

PROJE 2018 ARALIK'TA BİTECEK

Projenin 2018 Aralık ayında sona ereceğini belirten Necmettin Okumuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayından sonra, sorunların çözümleri için gerekli çözüm önerileri hazırlanacak. Bu öneriler çerçevesinde öğretmen yeteneklerinin geliştirilmesi, yabancı öğrencilerin okullara adaptasyonunu sağlanması amacıyla yenilikçi ders programlarının hazırlanması, yenilikçi materyallerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak. Sonra bir rapor hazırlanıp 5 ayrı dilde rapor bir web sitesi üzerinden tüm dünyaya yayınlanacak. Ayrıca bu rapor Milli Eğitim Bakanlığımıza da gönderilecek. Bu şekilde okullarda yabancı öğrencilerimizin için ayrı müfredatlar ortaya çıkabilir."

