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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması

  Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - İSTANBUL polisi olayla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve kunduklamayı gerçekleştiren kişi olduğu belirtilen şüphelinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.  

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması

 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - İSTANBUL polisi olayla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve kunduklamayı gerçekleştiren kişi olduğu belirtilen şüphelinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

 

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