Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti

MÜJDAT Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül polisteki il ifadesinde, “Müjdat Gezen'in Osmanlı Padişahları'ndan Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığını belirledikleri M.A. Aligül(39)'ü gözaltına aldı.





Aligül, TEM ekiplerine verdiği ilk ifadesinde “Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Kundakçı Aligül'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.