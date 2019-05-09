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Müjdat Gezen pasaportunda sorun olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkamadı

Anıl UÇAN/İSTANBUL() - Almanya'daki oyunlarına gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı gelen tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, pasaportunda sorun olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkamadı. Edinilen bilgiye göre, Müjdat Gezen Almanya'nın...

Müjdat Gezen pasaportunda sorun olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkamadı

Anıl UÇAN/İSTANBUL() - Almanya'daki oyunlarına gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı gelen tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, pasaportunda sorun olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkamadı.
Edinilen bilgiye göre, Müjdat Gezen Almanya'nın Duisburg, Köln ve Frankfurt şehirlerinde oynayacağı oynunlar için saat 07.00 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Gezen'e pasaportunda bulunan 'idari kısıtlama' nedeni ile yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Bunun üzerine Müjdat Gezen havalimanından ayrıldı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen," Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyerek büyük zarara uğramamıza neden olundu" dedi. 
Bir süre sonra tekrar açıklama yapan Ülgen, "Emniyet müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak" dedi.

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