Mühürlenmesi beklenen otel için yürütmeyi durdurma kararı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde mülkiyet sınır ihlali ve imara aykırılık nedeniyle belediye tarafından mühürleneceği tebliğ edilen otel müşterilerini tahliye etmeye hazırlandığı sırada, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'nde bulunan ve 2015 yılında faaliyete geçen Side Su Hotel'in işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, 'mülkiyet sınırı ihlali ve imara aykırılık' nedeniyle Manavgat Belediyesi tarafından iptal edildi. Geçen mart ayında ruhsatların iptal edilmesinin ardından 135 odalı otelin mühürlenmesine karar verildi. Tahliye kararı otel yönetimine tebliğ edilirken, otelde konaklayan yerli ve yabancı tatilciler valizlerle lobi ve balkonda beklemeye başladı. Tahliye işlemi beklenirken, otel yönetiminin yaptığı itiraz üzerine Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı verildi. Dün alınan karar uyarınca mühürleme ve tahliye işlemi 30 gün süreyle durduruldu. Turistler ise yeniden odalarına çıkarıldı.

'MAHKEME KARARI OLMADAN İPTAL ETTİRDİ'

Otel sahibi, kapanan Side Belediyesi'nin eski başkanı Abdulkadir Uçar, AK Partili olduğunu hatırlatarak, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in şahsi ve siyasi husumet nedeniyle otelin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını herhangi bir mahkeme kararı olmadan iptal ettiğini öne sürdü. Uçar, "Bunu gerekçe göstererek otelimizi mühürlemiş ve bugün itibariyle dünyanın dört bir yanından yabancı misafirler içeride olduğu halde hepsinin valizlerini toplayıp dışarı çıkartılmasını istemiş ve bu noktada hem bize yazılı olarak, hem de Manavgat zabıta birimlerine bu emri bildirmişlerdir" dedi.

'GERÇEKTEN ÇOK ACI VERİCİ'

Türk turizminin 2 yıldan beri büyük sıkıntılar çektiğini vurgulayan Uçar, bölgedeki üm otel yapılaşmalarında ciddi sıkıntılar bulunduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bunların yasallaştırılması noktasında çalışmalar yaptığını belirtti. Uçar, şöyle konuştu:

"Ayriyeten ülkemize bir tane daha fazla turist gelsin diye hükümetimizin, bakanlarımızın, sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin çok büyük emekleri ve gayretleri var. Bu emek ve gayretlerle ülkemize getirilmiş olan misafirlerin burada hoş zaman geçirmeleri gerekirken, maalesef bir belediye başkanının şahsi tutumundan ve şahsi kininden dolayı siyasi olarak benim otelimde maalesef bu uygulamayı gerçekleştirmiş olması çok acı verici."

Abdülkadir Uçar, belediyenin diğer işletmelere de aynı uygulamayı yapması durumunda itiraz etmeyeceğini söyledi.

BAŞKAN SÖZEN: KİMSEYLE HUSUMETİMİZ OLAMAZ

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ise kamu görevi yaptıklarını, bu nedenle hiç kimseyle şahsi ve siyasi husumetlerinin olamayacağını belirterek, sadece yasaları uyguladıklarını söyledi. Başkan Sözen, Side Su Otel konusunda önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydetti.

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