Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...

Muhtarlık seçimlerinin sembolik adayı Çağatay'dan çikolata vaadi

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak, sembolik muhtar adaylığı görüntülerinden sonra vaadleriyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sempatik hareketleriyle ilgi çeken küçük...

Muhtarlık seçimlerinin sembolik adayı Çağatay'dan çikolata vaadi

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak, sembolik muhtar adaylığı görüntülerinden sonra vaadleriyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sempatik hareketleriyle ilgi çeken küçük adayın vaadleri arasında çikolata da var.
Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Minik Çağatay'ın büyük ilgi gören muhtar adaylığı videosundan sonra vaadleriyle ilgili videosu da yayınlandı. Kravat takıp ceket giyerek köy meydanında arkadaşlarıyla beraber köylülere vaatlerini açıklayan Amanak, "Arkadaşlarımdan oy istiyorum, yol yaptıracağım, su getireceğim, Yolları parke döşettireceğim, ev yaptıracağım, yol yaptıracağım, bunun için arkadaşlarım, Eren, Sude, Toprak, Eren’in abilerinden destek istiyorum. Çocuklara çikolata ve kitap dağıtacağım" dedi. Küçük muhtar adayı konuşması sonrasında 'alkış zamanı' diyerek arkadaşlarının kendisini alkışlamalarını istedi. Çağatay Amanak'ın sempatik hareketleri sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328