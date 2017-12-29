Muhtarlığın 'köyde defin yasağı'na kaymakamlık müdahalesi (2)

HUKUKÇU UZUNALİOĞLU: ŞAŞIRTICI BİR DURUM

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Barosu eski Başkanı Avukat Gültekin Uzunalioğlu, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı İbrahimşeyh köyü muhtarlığınca, köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerin vefatları halinde köydeki mezarlık alana definlerine yasak getirilmesine ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Muhtarlık kararının şaşırtıcı olduğunu ve muhtarlıkların bu durumda inisiyatif alabileceklerine işaret eden Uzunalioğlu “Eğer bir kişi ikametgahı olmayan yerde gömülmek istiyorsa muhtar inisiyatif kullanır. Bu yönde idari bir karar alabilir. İlk kez böyle bir kararla karşı kalınması şaşırtıcı bir durum ama yine aynı muhtarlıkça bu sorun ortadan kaldırıldı” dedi.

‘ÖZEL BİR SORUN YOKSA YASAK KONULMAZ’

Giresun Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Oksal ise definde ikametgah aranmaması gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

“Mezarlıklarda aileler kabile kabile oluşturulabilir. Bu nedenle ikametgah aranmayabilir. Köy taşınmazları köy tüzel kişiliğine aittir. İkametgahı yoksa muhtardan izin alması gerekir. Ancak aileden biri o mezarda yatıyorsa veya aralarında özel bir sorun yoksa yasak konulmaz.”

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