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Muhtarlardan Mehmetçik Vakfı'na 55 bin liralık bağış

BOLU Muhtarlar Derneği üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla topladıkları 55 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu Valisi Aydın Baruş'u...

Muhtarlardan Mehmetçik Vakfı'na 55 bin liralık bağış
BOLU Muhtarlar Derneği üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla topladıkları 55 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı adına bankaya yatırdıkları 55 bin liranın dekontunu teslim etti. Vali Baruş, tarih boyunca Türk milletinin, geleceği için mücadele eden askere 'Mehmetçik' unvanını vermiş bir millet olduğunu ifade ederek, "Mehmetçiğimizin verdiği mücadelede gerek yurt içinde, gerek yurt dışında tüm millet olarak askerimizin arkasında durmuş, dualarımız ile onlara güç vermiş bir milletiz" dedi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ise dernek olarak 'Millet Mehmetçik ile El Ele' kampanyası başlattıklarını, 79 köy ve 2 mahallede 55 bin lira toplandığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir maddiyata ihtiyacının olmadığını bildiklerini belirtti. Özen, "Bizim evlatlarımızdan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönlümüzün onlarla olduğunu ifade etmek üzere toplamış olduğumuz bu parayı Mehmetçik Vakfı'na yatırdık" diye konuştu.

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