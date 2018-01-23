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Muhtarlar maaşlarını TSK’ya bağışladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de 3 köy muhtarı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için maaşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağışladı. Yenitaşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, İstilli...

Muhtarlar maaşlarını TSK’ya bağışladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de 3 köy muhtarı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için maaşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağışladı.
Yenitaşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, İstilli Köyü Muhtarı Hüseyin Şimşek ve İhsaniye Köyü Muhtarı Vasfi Ünal, Düzce Valiliği Mahalli İdareler İl Müdürlüğü'ne giderek, Şubat ayı maaşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlamak için dilekçe verdi. Maaşlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladıklarını belirten Yenitaşköprü Muhtarı Hüseyin Gür, "Gönül ister ki Mehmetçiğimizle birlikte Afrin'de operasyona katılalım. Herhangi bir talimat doğrultusunda her zaman göreve hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Ancak, şu an için bu mümkün görünmüyor. Biz de köy muhtarı arkadaşlarımızla bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir destek vermek istedik. Şubat ayı maaşlarımızı bağışlıyoruz. Umarız güvenlik güçlerimiz çok fazla zayiat vermeden görevini tamamlar ve evlerine, vatanlarına kavuşurlar" dedi.

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