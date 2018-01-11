Muhtarın 500 zeytin fidanı kökünden kesildi

İlker KILIÇASLAN-Celal KÖKÇÜOĞLU/SARUHANLI(Manisa), () - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi Muhtarı Bilal Arslan'ın hazineden kiraladığı 20 dekarlık alan üzerinde diktiği 3 yaşındaki 500 zeytin fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir gecede kökünden kesildi. Muhtar Arslan, zeytin fidanlarının testereyle kesildiğini belirterek, "Zararım şu an yaklaşık 20 bin TL. Tekrar dikilecek, fidanların büyümesi beklenecek, zeytin vermesi beklenecek. Bu da yaklaşık 300 bin TL'ye mal oluyor" dedi.

Kırsal Tirkeş Mahallesi'nin muhtarı Arslan'a ait, 20 dekarlık arazi üzerindeki 3 yaşındaki 500 zeytin fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kökünden kesildi. Dün sabah saatlerinde anlaşılan olayla ilgili açıklama yapan Arslan, araziyi 3 yıl önce hazineden zeytin yetiştirmek için kiraladığını söyledi. Arslan, "Sabah arazimin bulunduğu yoldan geçen işçiler, beni arayarak, 'Muhtarım senin tarlanda zeytinler kesilmiş' dedi. Ben, o sıra evdeydim. Sonra apar topar tarlama geldim. Zeytin fidanlarımın kesildiğini gördüm. Zeytin fidanlarıma çocuk gibi bakıyordum. Çocuk gibi büyütmüştüm. Mahalleli için birçok işler ve hizmetler yaptım. Herkese hizmeti eşit yaptım. Kimseyi ayırmadım. Bu da gösteriyor ki başka birilerine biraz fazla iş yapamamışım. Daha çok hizmet verememişim. O nedenle zeytinimi kestiler. Fidanların hepsi, testereyle kesilmiş. Kesilen fidanlar ise yerine bırakılmış. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum" diye konuştu.

'300 BİN TL'YE MAL OLUYOR'

Zeytin fidanlarına 3 yıl boyunca çocuk gibi baktığını söyleyen muhtar Arslan, zararının büyük olduğunu vurguladı. Arslan, "Zeytin ağaçlarım, gece kesildiği için kimsenin günahını alamam. Şikayetçi olacağım kimse yok. Zararım şu anda yaklaşık 20 bin TL; ama bundan 2- 3 yıl sonra bu fidanlar, zeytin vermeye başladığında 500 ağaçtan ben, yılda yaklaşık 150 bin TL para alırdım. Şimdi tekrar dikilecek ve yine fidanların büyümesi beklenecek. Ardından zeytin vermesi beklenecek. Bu da yaklaşık 300 bin TL'ye mal oluyor" dedi.

Zeytin fidanlarını kesenlerin yakalanacağına inanmadığı için şikayette bulunmadığını da kaydeden muhtar Arslan, yerlerine yeni fidanlar dikeceğini belirterek, "Yeniden amele tutacağım ve yine 500 adet zeytin fidanı alacağım sonra tekrar fidanları dikeceğim. 5 bin TL'ye fidanları alacağım. Bunlara 3 sene baktığımda ise masrafım yaklaşık 50 bin TL'yi bulacak. Yine büyümelerini bekleyeceğim" diye konuştu.

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