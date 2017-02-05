Muhtardan teknolojik çözüm

MANİSA Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, mahalle sakinlerini bilgilendirmek ve sıkıntılardan haberdar olmak amacıyla kurduğu WhatsApp grubuyla sorunlara kısa sürede müdahale ediyor. Halkın ilgi gösterdiği uygulama sayesinde Taşkıncan, sorunları fotoğraflarıyla birlikte yetkililere ileterek, çözüme kavuşturuyor.Şehzadeler İlçesi'nde 12 bin nüfuslu Peker Mahallesi'nin Muhtarı Saffet Taşkıncan, mahalle sakinleriyle birlikte teknolojiye ayak uydurdu. Muhtar Taşkıncan, mahalledeki sorunlardan haberdar olmak ve halkı bilgilendirmek amacıyla WhatsApp grubu kurdu. Kurduğu gruba hemen hemen tüm mahalle sakinlerini ekleyen muhtar Taşkıncan, gelen fotoğraflı şikayet ve istekleri yetkililere ileterek, soruna anında çözüm bulmasını sağladı. Mahalle sakinlerini memnun eden uygulama takdir gördü. Muhtar Saffet Taşkıncan, şöyle dedi:"Mahallemiz büyük. Yaklaşık 12 bin vatandaş yaşıyor. 6 bin 500 seçmenimiz var. Tüm vatandaşlarımıza tek tek ulaşma imkanımız zor. O yüzden ne yapacağımı düşündüm ve bir WhatsApp grubu kurdum. Mahalle sakinleri bu gruptan bana kısa zaman içerisinde sorunlarını ulaştırıyor. Ben de bunu yetkililere ileterek bu sorunların çözüme kavuşmasını sağlıyorum. Haddinden fazla mesajlar geliyor. Ben de mahalle muhtarı olarak bu sorunları yetkili yerlere anında bildiriyorum. Sorunlar fotoğraflarıyla birlikte geldiği için bizde olayı yerinde görmüş gibi oluyoruz. Mahalle sakinlerimizin sorunları da kısa sürede içerisinde çözüme kavuşmuş oluyor."Muhtar Taşkıncan, teknolojiyi her zaman faydalı kullanmak gerektiğinin altını çizerek, "Teknolojinin art niyetli olarak kullanmasının zararları var. Mahalle muhtarı olduğum için sorunlarla ilgili fotoğraflar geldiğinden, gerekli yerlere anında bildiriyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz" dedi.MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUNMahalle sakinlerinden Ahmet Türkoğlu, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Peker Mahallesi Manisa'mızın güzel bir mahallesi. Muhtarımızın bu uygulamayı hayata geçirmesinden dolayı muhtarımıza teşekkür ederiz. Çünkü sıkıntılarımızı anında muhtarımıza iletiyoruz. Muhtarımızda gerekli yerlere ileterek sorunlarımız anında çözüme kavuşmaktadır. Muhtarımızın çalışmalarından memnunuz. İnşallah bu WhatsApp uygulaması daha da verimli hale gelerek, mahallemize fayda sağlar" diye konuştu.

FOTOĞRAF