Muhtar, traktörüyle mahallede kar temizliği yapıyor

Muammer ŞEN/KARAMAN (), () - KARAMAN'da Tabduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküseven, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalledeki caddeleri, kendi traktörüyle temizliyor.

Karaman'da 9 gündür yağan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınığı kent merkezinde 1 metre, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Meteorolji verilerine göre de en son 1950 yılında 45 santimetre yüksekliğinde kente kar yağdı. Yoğun kar yağışı nedeniylede mahallelerdeki sokaklar karla kaplandı. Karaman Belediyesi ekipleri ise gece ve gündüz kentte kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Ancak yoğunluk nedeniyle her mahalleye yetişmediği için Tabduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküseven de mahallesindeki sokakları kendine ait traktörle, gönüllü olarak sokaklardaki karları temizliyor. 7 gündür sokaklardaki karları temizlemeye çalıştığını belirten mahalle muhtari Adem Ülküseven, şunları söyledi:

''Bu bir tabiat olayı. Beklediğimizden çok daha aşırı derecede bir yağış oldu. Belediye her yere yetişemiyor. Kar yağdığı günden bu yana telefonlarım susmuyor. O günden bu güne kadar kendi traktörümle mahalle sakinlerine hizmet vermeye çalışıyorum. Mahalle sakinlerinden ricam biraz anlayışlı olmaları. Geceleri belediyeden kepçe alıyoruz, ama yetişemiyoruz. Gündüzleri de kendi traktörümle çalışıyorum. Biz yolları açtıktan yarım saat sonra yeniden yollar kapanıyor. Ama yılmayacağız, bu yolların hepsini açacağız.''

Muhtar Ülküseven, kar temizleme çalışması sırasında mahsur kalan 15 aracında kurtarılmasını sağladığını belirtti.

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