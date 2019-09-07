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Muhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Türkbahçe İlkokulu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi müdür, öğretmenler, veliler ve mahalle muhtarı ile birlikte boyanıp, temizlendi. İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi’ndeki 43...
GENEL 07.09.2019, 10:30
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Türkbahçe İlkokulu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi müdür, öğretmenler, veliler ve mahalle muhtarı ile birlikte boyanıp, temizlendi.
İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi’ndeki 43 öğrencinin eğitim gördüğü Türkbahçe İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor. Mahalle Muhtarı Gülay Çetin, çocukların daha temiz sıra ve sınıflarda eğitim öğretime başlamaları için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak ve onların temiz sınıflarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla sıralarımızı, okulun iç ve dış boyasını idareci, öğretmen, velilerimizle birlikte yaptık" dedi.
İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi’ndeki 43 öğrencinin eğitim gördüğü Türkbahçe İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor. Mahalle Muhtarı Gülay Çetin, çocukların daha temiz sıra ve sınıflarda eğitim öğretime başlamaları için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak ve onların temiz sınıflarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla sıralarımızı, okulun iç ve dış boyasını idareci, öğretmen, velilerimizle birlikte yaptık" dedi.
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