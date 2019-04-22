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Muhtar, mazbatasını alamadan yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Agaçköy Köyü'ne, 2'nci kez muhtar seçilen ancak mazbatasını alacağı gün 2 katlı evinin çatısından düşerek ağır yaralanan Erdoğan Bacak(56), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan...

Muhtar, mazbatasını alamadan yaşamını yitirdi
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Agaçköy Köyü'ne, 2'nci kez muhtar seçilen ancak mazbatasını alacağı gün 2 katlı evinin çatısından düşerek ağır yaralanan Erdoğan Bacak(56), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erdoğan Bacak, 31 Mart yerel seçimlerinde Agaçköy Köyü'ne ikinci kez muhtar seçildi. Bacak, mazbatasını almaya gideceği 10 Nisan günü, 2 katlı evinin çatısında bulunan pazar tezgahına ait tahtaları indirmek istedi. Ancak dengesini kaybedip, çatıdan beton zemine düştü. Ağır yaralanan muhtar, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
12 gündür tedavi altında tutulan Erdoğan Bacak, dün akşam hayatını kaybetti. 
Evli ve 3 çocuk babası Muhtar Bacak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Erdoğan Bacak'ın yerine Ağaçköy Köyü muhtarlığına birinci sıradan aza seçilen Salahattin Sallama'ın getirileceği öğrenildi.

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