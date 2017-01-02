Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Muhtar Kent'ten felaket bölgesine ziyaret

BALIKESİR'in Gömeç İlçesi'nde, geçen kasım ayında yaşanan sel felaketinin ardından memleketi Gömeç'e gelen Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent yaraların sarılması için göreve hazır olduğunu söyledi. Geçen 11 Kasım da yaşanan sel...

Muhtar Kent'ten felaket bölgesine ziyaret
BALIKESİR'in Gömeç İlçesi'nde, geçen kasım ayında yaşanan sel felaketinin ardından memleketi Gömeç'e gelen Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent yaraların sarılması için göreve hazır olduğunu söyledi.
Geçen 11 Kasım da yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Gömeç İlçesi'nde yaralar sarılmaya çalışılırken, Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent'te bugün ilçeyi ziyaret etti. Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu ile görüşen Kent, 'Geçmiş olsun' dileklerini sunarak, "Gömeçli olarak bu tür üzücü doğa olaylarının önüne geçmek için her türlü çalışmayı yapmak lazım. Bizlerinde üzerine düşen her ne görev olursa yapacağız" dedi. Kent, ilçede selden zarar gören vatandaşları da ziyaret etti. Başkan Arslan, Kent'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek, "Ne kadar zor günler geçirmiş olsak da büyük bir aile olduğumuzu görmek çok güzel" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55