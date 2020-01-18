Muhtar, çocuklar için yayladan kar getirtti

SAKARYA'da, mahalle muhtarı, ilçe merkezine kar yağmayınca karne alan öğrenciler için yayladan kamyonlarla kar getirtti.Akyazı Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, mahallesinde yaşayan ailelerin çocukları için karne hediyesi hazırladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle Akyazı ilçe merkezine kar yağmayınca, Mahalle Muhtarı Ramazan Gören, karne alan öğrenciler için mahalleye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Keremali Yaylası'ndan kamyonlarla kar getirterek, mahalledeki boş bir alana döktürdü. Haberi duyan farklı mahallelerdeki çocuklar da Fatih Mahallesi’ne gelerek, yayladan getirilen karda oynadı.'ÇOCUKLARI GÖTÜREMEDİK AMA KARI GETİRDİK'Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, "Bu sene bulunduğumuz bölgeye kar yağmayınca çocuklarda kar hevesi oldu. Biz de bunu değerlendirerek yayladan kar getirdik. Çocuklar mutlu oldu. Burada karda oynamaya başladılar, sonra başka mahallelerden bizi arayıp, karın nerede olduğunu sordular. Herkesin durumu aynı değil, yaylaya çıkamıyor herkes. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Onlar için verdiğimiz sözü böyle tuttuk. Yüzlerce çocuğu yaylalara götürmedik ama kamyonlarla karı buraya getirdik" dedi.