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Muhtar adayı, 8 kadın aza adayıyla seçim çalışmalarına başladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, ()- BİLECİK'te Ertuğrulgazi Mahallesi muhtar adayı Halil Yaşar, 8 kadın aza adayıyla birlikte seçim çalışmalarına başladı. Ertuğrulgazi Mahallesi muhtar adayı Halil Yaşar, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçtiği...

Muhtar adayı, 8 kadın aza adayıyla seçim çalışmalarına başladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, ()- BİLECİK'te Ertuğrulgazi Mahallesi muhtar adayı Halil Yaşar, 8 kadın aza adayıyla birlikte seçim çalışmalarına başladı.
Ertuğrulgazi Mahallesi muhtar adayı Halil Yaşar, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçtiği aza adayı 8 kadınla birlikte sokak sokak gezip, vatandaşlardan destek istedi. Esnaf olan Yaşar, kadınların yaşamın her alanında olması gerektiğini belirtti. Yaşar, "Analar çocukları, çocuklar devletleri yönetir. Biz de hem ülkemize, hem de ilimize örnek olmak için mahallemizi yönetmeye talibiz. Bu sloganla yola çıktık. Kadınların yaşamın her alanında olması gerektiğine inanıyorum. Bu inancımı da uygulamaya geçirmek için böyle bir yöntem seçtim. Kadınlarımız, biz erkeklerin fark edemediği sorunları görüp daha pratik bir şekilde çözebiliyorlar. Erkeklerden daha farklı bir bakış açıları var. Kadının elinin değdiği yerler mutlaka daha güzel oluyor. Biz de mahallemize kadın eli değdirerek daha güzel bir yer yapmak istiyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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