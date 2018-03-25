Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9'uncu yıl dönümünde Tacettin Dergâhı'ndaki mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu, vefat yıl dönümünde Altındağ ilçesindeki Tacettin Dergâhı'nda bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Programda, Yazıcıoğlu için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı.

Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu davasının takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yazıcıoğlu'nun bütün sevdası, Türk milletiydi, vatanıydı, milletiydi, Türk ve İslam coğrafyasında yaşayan kardeşleriydi. Allah'a hamdolsun, onunla birlikte, onun dava arkadaşı olarak birlikte ve beraber olduk. Onun şehadetinden bugüne kadar onun yürüdüğü ilkelerden ayrılmadan, büyük birlik hayaliyle milletin muktedir iktidarını gerçekleştirme hayaliyle mücadelemize devam ediyoruz. Ve Allah'ın izniyle de milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar, Büyük Birlik bayrağını dikene kadar, İlayı Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasında hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tabi ortada 9 senedir süren bir dava ve soruşturma süreci var. Bugüne kadar zerre kadar taviz verilmedik ve hiçbir noktayı eksik bırakmadan bu sürecin takipçisi olduk. 4 soruşturma dosyası ve 2 mahkeme devam etmekte. Ve biz de bütün bu şüpheler ortadan kaldırılıncaya kadar ve süreç aydınlatılıncaya kadar davaların takipçisi olacağız."



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