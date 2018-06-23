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Muharrem İnce'nin annesi miting alanında

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, ()   CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenlenen son mitingine destek olmak üzere annesi Zekiye İnce miting alanına geldi. Basın tribününe oturan Zekiye İnce ile alana gelenlerle...

Muharrem İnce'nin annesi miting alanında

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, ()   CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenlenen son mitingine destek olmak üzere annesi Zekiye İnce miting alanına geldi. Basın tribününe oturan Zekiye İnce ile alana gelenlerle fotoğraf çektirdi.  

Oğlu Muharrem İnce için,  'Allah yardımcısı olsun' diyen Zekiye İnce, Bir gazetecinin 'Yarın seçim var sandıklara sahip çıkılması konusunda neler söylemek istersiniz?' sorusu üzerine,  "Cümlemizi Allah korusun. Çocuğumu Allah korusun başka söyleyeceğim bir şey yok" şeklinde yanıt verdi. 

(FOTOĞRAF)

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