Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı

Muharrem İnce, "Yarın ayrımcılığa, kayırmacılığa son vereceğiz. Devletin parasını savurganlığa son vereceğiz" dedi.



İnce, "50 günde 107. miting ve şafak bir. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Sağcı- solcu yok. AK Partili, CHP'li yok. Herkesin Cumhurbaşkanı. Ne diyordu Yahya Kemal; 'Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.' Ben de diyorum ki; 'Aziz İstanbul sana Maltepe bir sahneden baktım öyle güzel görünüyorsun ki dostlara güven veriyorsun. Gelincik tarlası gibisin İstanbul . İzmir'de muhteşemdin, Ankara'da muhteşemdin. Ama İstanbul'da 5 milyonsun. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim. Nazım Hikmet bizim, hepsi bizim değerimiz. Ne diyor Necip Fazıl; Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur" dedi.

"TAZE BİR CUMHURBAŞKANI"



İnce, "Bakın size şunu söyleyeyim. Gözler yalan söylemiyorsa; Sözler yalan söylemiyorsa meydanlar yalan söylemiyorsa sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu. Emin olun. Asık suratlı bir Cumhurbaşkanı değil, yorgun bir cumhurbaşkanı değil, taze kan bir Cumhurbaşkanı. Meydanlarda 'Ey diye' bağıran Cumhurbaşkanı değil. Meydanlarda gelecekten bahseden bir Cumhurbaşkanı. Nano teknoloji, uzay madenciliği diyen bir Cumhurbaşkanı. Sürücüsüz arabaları anlatan bir Cumhurbaşkanı. 'Kıraathane değil fabrika açacağım' diyen bir Cumhurbaşkanı. 16 yılın sonunda bedava kek değil, aş diyen ekmek diyen iş diyen bir Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

"4 MİLYON SURİYELİ DAVULLA ZURNAYLA EVİNE GİDECEK"



Yurtta ve dünyada barış diyen İnce, "Yurtta barış, bölgede barış, dünyada barış. Suriye'de büyükelçi atayarak sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. Ve 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek. Spordan siyaseti arındıracağız. Futbol takımlarının seçimlerine karışmayacağız. Futbol federasyonunu yönetmeye kalkmayacağım. Passoligi kaldıracağım. Hemen" diye konuştu.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Yargı bağımsız ve tarafsızlığı için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Muharrem İnce, "Yargı bağımsız olmadan ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelmesi için tencereye dert değil, et girmesi için bağımsız bir yargı şarttır. Önce oradan başlayacağız. Yargıdan. Size söz veriyorum 100 gün içinde özele hayatın gizliliğine kimse dokunmayacak. Size söz veriyorum hiç birinizin telefonu dinlenmeyecek. Namus sözü. Şeref sözü" dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜCAKERELERİ HIZLANDIRACAĞIZ"

İnce, "Baş örtüsünü ister evinde tak, ister okulda tak. İster sokakta tak. İster devlet dairesinde tak. Benim böyle bir sorunum yok, hiç olmadı zaten. Polislere, öğretmenlere, hemşireler, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğim. Kamu bankalarını yeniden yapılandıracağız. Seçilir seçilmez hemen Avrupa'daki başkentleri gezeceğim. Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız. Üniversiteleri böldü. Milleti böldü, şehitleri gazileri böldü. Gönülleri böldü. Üniversiteleri de böldü. Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğim. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Askeri ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Karadenizli kardeşim Düzceli kardeşim, Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu, Sakaryalı kardeşim sana medeniyetler kendi İstanbul'dan buradan sesleniyorum; Fındık 15 lira olacak. Bugün İstanbul'da Maltepe'de Süleymaniye'nin ruhunu hissediyorum. Sanki Aşiyan'da geziyorum. Sanki bir gecekondudan boğazı seyrediyorum. 100 gün içinde cemevlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız. Yüz gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yüz gün içinde Denizli'de Bursa'da ve İstanbul'da üç tane moda tekstil tarım akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içerinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız" ifadelerini kullandı

"İNCE KAZANIRSA TÜRKİYEM KAZANACAK"



Miting alanındaki yayın sorununa değinen İnce, " 'Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var ' Bilgisi geldi. Erdoğan. Yapma böyle üzme beni. Bak Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol iki dakika. Öyle git. İki dakika delikanlı ol. Gitmenin de bir şerefi var. Giderken doğru düzgün git. Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalar da panik artacak, faiz yükselecek, Dolar yükselecek. Avro yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa devlette şatafat devam edecek. Erdoğan kazanırsa telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa korku düzeni devam edecek. Erdoğan kazanırsa kindar nesiler yetiştirecek. Yarın akşam İnce kazanırsa üretim artacak. Yarın akşam İnce kazanırsa Dolar düşecek faizler inecek. Euro inecek. Yarın akşam İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak, vatandaş değil. Yarın akşam İnce kazanırsa beyin göçü duracak. İnce kazanırsa bağımsız mahkemeler gelecek. İnce kazanırsa tencereye et girecek. İnce kazanırsa İstanbul'un büyün parklarında çocuklarımıza ve gençlerimize uyuşturucu satıyorlar. 100 gün içerisinde kökünü kazıyacağım. Yarın akşam İnce kazanırsa sadece İnce kazanmayacak. Ak Partili kardeşim kazanacak. CHP'li kardeşim kazanacak. MHP'li, HDP'li kardeşim kazanacak. İYİ Partili kardeşim kazacak. 81 milyon kazanacak. Saadet Partili, Demokrat Partili kardeşim kazanacak. İnce kazanırsa Türkiyem kazanacak" şeklinde konuştu.

ANNESİNE HOŞGELDİN DEDİ



Miting alanında annesini gören İnce, "Ana hoş geldin. Sende mi geldin? Anam da gelmiş Yalova'dan buraya. İyi misin? Burdan Yalova'ya gelecem. Yarın sabah tarhana çorbasıyla, yoğurt isterim" dedi.

"BAĞIMSIZ YARGIYA GÖNDERECEĞİZ BUNLARI"

"Bakın yarın oy pusulası bedava. Mühür bedava. Mürekkep bedava" diyen Muharrem İnce, "Alacaksınız elinize mühürü basacaksın İnce'nin üzerine mührü kurtulacaksın bu işten. 24 senedir İstanbul'u yönetiyor. 16 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Devlette devamlılık esastır. Erdoğan kendisinden önceki. Projeleri devam ettirmişti. Ben de ondan sonra gelirim devam ettiririm. Yarım kalan işleri. Kimseye baki değil o koltuklar. Mesela Marmaray. 'Marmaray ı ben yaptım' diyor ya. Marmaray'ın ilk imzasını atan, MHP'li Bakan Enis Öksüz'dür. Ecevit'in Başbakanlığı'nda yapılmıştır. 2000 yılında. Bunlar Dünya Bankası kredisiyle yapacaklardı. Erdoğan bunu değiştirdi. Yap -işlet- devretle yaptırdı. Mesela 3. Köprüsü, 1991 de Süleyman Demirel tarafından yer tespiti çalışmaları yapıldı. Mesela 3. Havalimanı. Adı neydi biliyor musun? Kuzey Havaalanı. Ve Silivri tarafına yapılacaktı. Rant uğruna yeri değiştirildi. Şimdi Bir iki gündür bir şey yapıyorlar. 136 yıldır bir kurum var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı buna diyor ki; '5 gün süre var seni diyor sokağa atıyorum'. Ankara'da 1150 odalı sarayı var. Yetmedi İstanbul'a geldi. Huber Köşkü onun. Beylerbeyi Köşkü onun. Dolmabahçe Sarayı onu. Yıldız Sarayı onun. Ya doymuyor sarayperest. Ne istiyorsun o öğrencilerden orayı da saray yapacakmış kendine. Bakın buradan sesleniyorum; Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda Ankara'daki sarayı, bilim merkezi yapacağım. Öğrencilere vereceğim. İstanbul'daki onun kullandığı sarayları kültür sanat faaliyetleri için üniversitelere vereceğim. Marmaris'teki yaptığı 300 odalık yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim. Sanata, eğitime insana doğaya, kuşa ,çiçeğe yaşama saygısı yok bunun. Millet bahçesi kuracakmış. Stadyumların yerine. Ali Sami Yen'in yerine ne kurdun? Millet bahçesi yapacakmış, sen dünyanın en büyük millet bahçesi Atatürk Orman Çiftliği'nin içine saray yaptırdın kendine. Kim inanır sana. Cumhurbaşkanı değil, imar müdür. Erdoğan'la aramızda ki fark ne biliyor musunuz? Erdoğan kupon arazi ve rezidans müdür ü bense İstanbul'da tapusunu alamayan imar sorunu olan garibanların ağabeyi olacağım. İstanbul'u 5 yıl içerisinde 20 turist 25 milyar dolar getiren bir turizm kenti yapacağız. Kongre turizmini yeniden başlatacağız. Kültür sanat, gastronomi yeniden canlandıracağız. Bölgeye gelecek barışla birlikte turizmimizde gelişecek."



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe'de yaptı. Muharrem İnce, "Devleti dönüştürecekmiş. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir şehirde yangın varken, itfaiye teşkilatını değiştirmeye benziyor. Yangın var. Erdoğan yangın... Mutfak yanıyor. Yanındakileri değiştirdi. Başbakanları değiştirdi. Bakanları değiştirdi. Devletin yapısını değiştirdi. Kanunları değiştirdi. Olmuyor. Düzelmiyor. Nasıl değişir biliyor musunuz? Erdoğan sen değişince düzelecek sen. Bu devlet yönetimine ilavelerim olacak. Hayvancılığı ekleyeceğiz. Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafı da ekleyeceğiz. Ayrıca kamu görevlilerine sesleniyorum. Kimse tedirgin olmasın. Pazartesi sabahı herkes işinin başında olacak. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız. İşinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz, sağcı olmuşsun, solcu olmuşsun beni ilgilendirmez. Ehliyetliysen görevine devam edeceksin" dedi.

"BEN KALİTE GETİRECEĞİM"



Muharrem İnce, "Faşist kafalı bir adam 5 milyonu görünce kesin yayını diyor. Korku korku. Ona şunu dedim; Dedim ki Erdoğan Demirel köprü yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bedava geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığından parayla geçiyoruz. Demirel'in yaptığı köprüden normal zamanlarda 5,5 gidiş 5,5 geliş 11 liraya geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 gidiş, 114 geliş 228 liraya geçiyoruz. Yani Erdoğan'ın yaptığı köprüde hırsızlık var. Bu kadar fark olmaz. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Çünkü Türkiye zengin olacak. Emekli cumhurbaşkanı maaşına da zam yapacağız. Ben bunu söyledim. Senin köprü dedim 228 lira, Demirel'in ki 11 lira. O da bana 'Sen diyor Yalova'ya giderken Osmangazi Köprüsü'nden geçmiyor musun?' Pahalıysa geçme, sandalla geç, yüzerek geç' diyor. Erdoğan, 'parası olan geçsin' diyor. Sen nasıl bir yalancısın Erdoğan. Esenler'den kalkan otobüse zorunlu tutuyorsun 'şu köprüden geçeceksin' diye. Kamyoncuya zorunlu tutuyorsun. Bana serbest, ben istediğim köprüden geçerim. Benim derdim otobüsçü, benim derdim kamyoncu. O nasıl geçecek? Parası olan diyor geçsin. Yakında şunu derse şaşırmayın; Şehir hastaneleri diyor ya. Şehir hastanelerinde yüzde 70 doluluk garantisi var. Hasta olmaya mecbursunuz yani. Hasta olacaksın. 'Parası olan hastaneye gitsin' diyecek. Hatta birkaç gün daha olsaydı kampanya da şunu da diyebilirdi: 'Parası olan yaşasın' diyebilirdi. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan'dan farkım ne olacak? Ben bu memlekete kalite getireceğim. Yol yapıyor, yol çöküyor. Kalite yok. Hastane yapıyor. İçinde hemşire yok. Köprü yapıyor, geçme garantisi veriyor. Hastane yapıyor, hastalanma garantisi veriyor. Havaalanı yapıyor, uçma garantisi veriyor. Önce kalite gelecek, iki huzur gelecek. Projem 3B. Biz barışağız, hemen barışacağız. İki büyüyeceğiz, hızla büyüyeceğiz. Önce hukuk devleti olacağız. Ekonomik kurulları özerkleştireceğiz. Yatırımcıya güven vereceğiz. Gerek yerli yatırımcı gerek yabancı yatırımcı Türkiye'de güven duyacak" ifadelerini kullandı.



"BİLİNÇLİ ÖZGÜVEN SAHİBİ GENÇLER OLACAKSINIZ"



Türkiye nüfusunun ortalamasının gençler olduğunu belirten İnce, "Gençlerle birlikte yapacağım bunu. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım onun dediği gibi olmaz. Kindar nesil bu işi yapamaz. Bilinçli, özgüven sahibi bir nesil olacaksınız. Marka yaratacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerinde 16 yeni meslek çıkacak. Bugün ilkokulda okuyamayanların yüzde 65'i şu an için bilinmeyen mesleklerde çalışacak. Bugün için bilinmeyen meslekler o çocukların 65'i adı bile olmayan mesleklerde çalışacak. Türkiye'de her gün fakirleşiyorsunuz. Faiz artıyorsa ülke kötü yönetiliyor demektir. Faiz artıyorsa şirketinin değeri düşüyor. Faiz artıyorsa arsanın değeri düşüyor. Evinin değeri düşüyor. Her gün cebinden para alınıyor demektir. Gençlerle birlikte akıllı, deneyimli ,dünyayı tanıyan bir kadroyla birlikte faizleri indireceğiz. Faizler, Erdoğan'ın yaptığı gibi emir komutayla polisiye tedbirlerle inmez. Akılla iner. Bilimle iner" diye konuştu

"USTAYA BAKIN USTAYA SOĞAN DOLARI GEÇMİŞ"



50 gün boyunca gittiği her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir televizyon programında ekonomi tartışmaya

davet ettiğini belirten Muharrem İnce, "Gelemedi. Lidermiş. Çakma lider, bu çakma lider. Şimdi İstanbul'da 5 milyon, Ankara'da 2 milyon, İzmir'de 3 milyon vatandaşımıza seslendim. TRT bunlardan bir saniyesini bile vermedi. Şimdi bu TRT'ye ne yapmalıyım sizce? Satalım mı bu TRT'yi? Anayasa'da TRT'nin bağımsız, tarafsız olacağı yazar. Ama Anayasa'yı çiğneyen bu TRT Genel Müdürü'nü bağımsız yargı oluşturduktan sonra bunu yargıya göndereceğiz. Faizler yükselince 'Faiz lobisi' dedi. Dolar yükselince 'Dolar Lobisi' dedi. Şimdi de soğan lobisi mi diyecek? Memleketin düştüğü duruma bakın. Ben savunmada değilim ki. 16 senedir bu memleketi bu hale ben getirmedim ki. Bu seçim eskinin son seçimi, yenin ilk seçimi. Ustaya bakın ustaya. Soğan doları geçmiş. Marifetini gör çakma usta" şeklinde konuştu.

YARIN BAMBAŞKA BİR GÜN OLACAK



İnce sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi sizlerden bir şey isteyeceğim. Eve gidin şimdi bir iki saat dinlenin. Yarın sabah kaçta sandık başında olacaksınız. Akşamdan okul bahçelerine gidin. Ne yapacaksınız. Hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız susamayacaksınız. Bu Erdoğan memlekette olağanüstü hal ilan ediyor. Ya ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. 36 saat sonra seferberlik kaldırılacak. Sandık başlarından ayrılmayacaksınız. Tuvalete gitmeyeceksiniz. Yemek memek gelmeyince, kimseye bağırmayacaksınız. Bir gün oruç tutun bir şey olmaz. Islak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gideceksiniz. Ben de yarın Yalova'da oyumu kullanıp. Doğru Ankara'ya YSK'nın önüne gideceğim. Hiçbir şekilde yok şu varmış, bu varmış. Erdoğan kaybedince bırakmazmış. Geç o işleri sen. Geç. Bu memleket sahipsiz değil. Ordayız. Meydanlardayız. Sokaklardayız. Bu son çırpınışlarıdır. Eğer İstanbul'da 5 milyonu görmezlikten gelip canlı yayını kestiriyorsun. Erdoğan sen bitmişsin. Bitmişlerden tükenmişlerden medet umuyor. Ya geçen Yenikapı'ya bitmiş tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Ne diyor; 'Devletin bekası için gelmiş'. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? 400 milyon lira. Acaba kuru sabitleyip kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin? Daha fazlası var. O koltuğa bir oturalım. O zaman yapacağız gereğini. Bu 50 günlük süre içerisinde gidemediğim vilayetler var. 68 vilayete gidebildim. Gidemediklerimden özür diliyorum. Ama onlara Cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Söz. Önce onlardan başlayacağım. Cumhurbaşkanı olarak ilk gideceğim il Erzurum olacak. Oradan başlayacağım. Sizler bu kampanya içlerinde meydanları dolduranlar umutlarınızı yeniden tazeleyin. Yarın bambaşka bir gün olacak. Bu işi başardık Allahın izniyle"