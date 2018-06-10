Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

Muharrem İnce Esenyurt'ta konuştu

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, () CHP'nin  cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuştu. "Benim rakibim bir Beyaz Türk" diyen Muharrem İnce, "Sarayda yaşayan bir Beyaz Türk. Karşısında...

Muharrem İnce Esenyurt'ta konuştu

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, () CHP'nin  cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuştu.
"Benim rakibim bir Beyaz Türk" diyen Muharrem İnce, "Sarayda yaşayan bir Beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, Beyaz Türk o. Bana gariban diyor. Doğru. Ben garibanların adamıyım doğru. Rakibim Beyaz Türk. Sarayında beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi siyah çay içiyorum. Onun için o Beyaz Türk, ben zenci" dedi.

"ÜZÜMLÜ KEK VAR, ÇİKOLATALI VAR"
İnce, "Benim size vaadim stadyum değil, park değil, kıraathane değil; bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyen Erdoğan'a oy versin. Fabrikada iş isteyenler bana oy versin. Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor ama 40 gündür 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane açacakmış. Sen Esenyurt'a belediye başkanı mı oluyorsun, Türkiye'ye cumhurbaşkanı mı olacaksın? Bedava kek yiyeceksiniz, üzümlü kek var, çikolatalı var. Ustayım diyordu, meğer kek ustasıymış" diye konuştu. 

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325