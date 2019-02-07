Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)

KIRKAĞAÇ KAVUNU VERİLDİ

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Salihli'deki programının ardından Kırkağaç ilçesine geçti. Muharrem İnce, CHP'nin Kırkağaç Belediye Başkanı adayı Şerif Ozan İren'e destek istedi. CHP İlçe Başkanlığı'nda partililerin karşıladığı İnce'ye, yörenin meşhur Kırkağaç kavunu verildi. İlçe teşkilatı önünde, sandalyenin üzerine çıkarak konuşan İnce, "Şu sıralar Kırkağaç'tan söz edilmiyor, kavundan söz edilmiyor. Soğandan söz ediliyor. Bu seçimin sloganı olsa şöyle olurdu. 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, sakın oy verme seni soyana' derdim. Kavunu koklayarak, iktidarı yoklayarak, anlayabilirsin. 17 senedir durum ortada. Yerel seçimlerde tepkinizi sandıkta gösterin" dedi.

İnce, daha sonra ilçe sakinleriyle bir araya gelip, Şerif Ozan İren için oy istedi. Ardından Soma'ya geçen Muharrem İnce, CHP'nin İlçe Belediye Başkanı adayı Abdullah Saka'ya da destek istedi.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

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