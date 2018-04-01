Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril: Muharip gaziler üvey gazi durumuna düşürüldü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, anayasada şehit, malul ve muharipliği bir bütün olarak tanımlandığını, fakat uygulamada ise muharip gazilerin üvey gazi durumuna düşürüldüğünü söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi'nin 16’ncı olağan genel kurulu Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Güney Kore Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınları katıldı. Açık oylama ile yapılan kurulda tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Ahmet Diril, oy birliği ile tekrar başkan seçildi.

Seçimin ardından konuşan Ahmet Diril, günümüzde zaman zaman muharip gazilere haksız yakıştırmalar yapılarak gazilerin savaş meydanlarında gösterdiği üstün cesaret ve feragat anlayışına gölge düşürülmek istendiğini belirterek, toplum içerisinde kendilerine ‘sizin nerenizde yara var. Siz gazi misiniz?’ gibi onur kırıcı ve hoş olmayan davranışlar yapıldığını ve muharip gazilerin hiç hak etmedikleri bir tavırla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

MUHARİP GAZİLER ÜVEY GAZİ DURUMUNA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Muharip gazilerin üvey gazi durumuna düşürüldüğünü belirten Başkan Ahmet Diril, "Son derece hassasiyet içerisinde şehit, malul ve muharip gibi ulvi kavramlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 61’inci maddesinde devlet vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur, toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlar, hükmüyle vurgulanmıştır. Yani anayasanın 61’inci maddesi şehit, malul ve muharipliği bir bütün olarak tanımlamış ve değerlendirmiştir. Ancak uygulamaya geldiğinde şehitlik ve maluliyet değerlendirilirken, muhariplik bir üvey evlat gibi hafife alınmış ve muharip gaziler sanki savaş meydanlarına turistlik amaçlı geziye gitmiş gibi vefasızlıklara maruz bırakılmıştır. Anayasanın 61’inci maddesinde bütün açıklılığı ile tanımlanan kavramlar kargaşaya dönüştürülmüş şehit ve malullere tanınan hakların birçoğu muharip gazilere tanınmamıştır. Hal böyle olunca İslam hukukunda ve anayasal hukukta gaziliğin tanımını ve kendisini temsil eden muharip gaziler üvey gazi durumuna düşürülmüştür. Biz kahraman muharip gaziler, cephelerde cehennemi yaşayarak bu vatana hizmet ettik. Muharip gazilerin yapmış olduğu feragat ve fedakarlığın bu dünyada karşılığı yoktur" dedi.

ÜVEY GAZİLİĞİ KABUL ETMİYORUZ

Muharip gazi çocuklarının kamu kurumlarında iş imkanının olmadığını ifade eden Başkan Diril, "Son dönemlerde çıkarılan torba yasalarda muharip gazilerinin isimlerinin dahi geçmemiş olması Kore ve Kıbrıs gazilerini düşman kurşunundan acı yaralamıştır. Şeref aylığının sosyal güvencesi olan olmayan ayrımı diye tanınması sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu gibi anayasaya da uymamaktadır. Şeref aylığının her gaziye eşit olarak verilme mecburiyeti kanun gereğidir. Şeref aylığı muharip gazilerin en çok benimsediği ve asla vazgeçemeyeceği bir onurdur. Şeref aylığı muharip gazilerin güzel mekanlarda gazi kıyafetleriyle oturmaları ve madalyalarını gazi kıyafetlerine takarak gelecek nesillere gazilik gibi ulvi değerleri intikal etmesini amaçlamaktadır. Muharip gazi çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettirilmesinin zaruri olduğuna inanmaktayız. 30 binin üzerinde olduğu muharip gazi çocuğunun yarısından fazlası kendi imkanlarıyla işbaşı yapmıştır. Şu anda işsiz olan muharip gazi çocukları abartıldığı kadar çok değildir. Bir gazi çocuğunun babasından dolayı bu onuru yaşaması en tabi hakkıdır. Devletimizin üvey gazisi olmak istemiyoruz ve üvey gaziliği asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Güney Kore Savunma Ataşesi Jaesic Park, Kore’de gazi olan 91 yaşındaki Astsubay Yakup Kemaloğlu’na madalya ve beratını verdi.

Ahmet Diril’in başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu; Mustafa Uluışık, Sezai Ergün, Hulusi Torun ve Şakir Cengiz.

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