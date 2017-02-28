Muhabir Deniz Yücel'in tutuklanmasına tepkiler...

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına CHP'li vekiller tepki gösterdi.

Tutuklanan Deniz Yücel'in halaları Esma ve Saadet Yücel ile CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bir gazeteci daha yazdıklarından, söylediklerinden, fikirlerinden dolayı tutuklandı. Deniz'e sorgusunda yöneltilen suçlamalar sadece yazdığı yazılar, attığı bir Tweet ve bir gazetede anlattığı fıkradan ibarettir. Deniz'in 2 yıl önce PKK'lı Cemil Bayık ile yaptığı röportaj ne yazık ki suça konu edilmiştir. Yine Deniz'in Die Welt gazetesinde yazdığı yazılar terör örgütü propagandası yapmanın delili olarak hakim tarafından önüne konulmuştur. Yazılara baktığınız zaman Deniz'in ne terör örgütünü övme gibi bir kastı vardır ne de diğer suçlama olan halkı kin ve nefrete yöneltme gibi bir amacı vardır. Deniz Yücel gazetecilik yapmıştır." dedi.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, "Bu tutuklama Türkiye'de haber yapan yabancı gazetecilere ve Türkiye'den yurt dışına haber yapan Türkiyeli gazetecilere verilmiş mesajdır. Bu yurt dışı medyasına verilmiş bir mesajdır" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal ise,"Deniz Yücel'in tutuklanması tamamen gazetecilik faaliyetinden kaynaklanan bir husustur. Bu vatandaşın ifade özgürlüğü, düşünce açıklama özgürlüğünü, haber alma hakkını tehdit eden bir husustur. Bu karar hukuki değildir. Bu karar tamamen siyasidir" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel'in halaları Esma ve Saadet Yücel ise çok üzgün olduklarını dile getirdiler.

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