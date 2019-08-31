Muğla’da fener alayı coşkusu

MUĞLA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında büyük coşku yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişi ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüdü.Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayına, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, eşi Gülsüm Gürün, Menteşe Belediye CHP'li Bahattin Gümüş, eşi Sevilay Gümüş, CHP İl Başkanı Adem Zeybek, CHP Menteşe İlçe Başkanı Aytaç Kavak, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı. Topluluk, 10. Yıl ve İzmir marşları eşliğinde ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ile Atatürk posterleriyle Hasan Ercan Caddesi güzergahı üzerinde yürüdü. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.Meydana kurulan platform üzerinden vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "97 yıl önce birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza, canını hiçe sayarak vatan toprakları için mücadele eden, her 30 Ağustos’ta bizlere bu şanlı zaferin gururunu yaşatan, bugün özgürce bu topraklarda yaşamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyor, Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Etkinlik, sanatçı Emre Aydın konseri ile sona erdi.