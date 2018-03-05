Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

Muğla ve İzmir'de 101 kaçak yakalandı

MUĞLA ve İzmir'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 101 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik helikopteri dün saat 05.47'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar önlerinde hareket halinde olan...

Muğla ve İzmir'de 101 kaçak yakalandı
MUĞLA ve İzmir'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 101 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik helikopteri dün saat 05.47'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar önlerinde hareket halinde olan bir lastik bottaki kaçakları tespit etti. Konudan haberdar edilen sahil güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 42'si Suriye ve 1'i Yemen uyruklu toplam 43 kaçak yakaladı.
Bugün saat 04.35'te ise devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde hareket halindeki lastik botta bir grup kaçağı tespit etti. Durumdan haberdar edilen sahil güvenlik botu bölgeye giderek, lastik botu durdurdu. 10'u Suriye, 6'sı Afganistan, 6'sı İran, 23'ü Irak, 4'ü Somali, 2'si Senegal, 3'ü Mali ve 4'ü Fildişi uyruklu toplam 58 kaçağı yakaladı.
Yakalanan kaçaklar İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314