Muğla ve İzmir'de 101 kaçak yakalandı

MUĞLA ve İzmir'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 101 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil güvenlik helikopteri dün saat 05.47'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar önlerinde hareket halinde olan bir lastik bottaki kaçakları tespit etti. Konudan haberdar edilen sahil güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 42'si Suriye ve 1'i Yemen uyruklu toplam 43 kaçak yakaladı.Bugün saat 04.35'te ise devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde hareket halindeki lastik botta bir grup kaçağı tespit etti. Durumdan haberdar edilen sahil güvenlik botu bölgeye giderek, lastik botu durdurdu. 10'u Suriye, 6'sı Afganistan, 6'sı İran, 23'ü Irak, 4'ü Somali, 2'si Senegal, 3'ü Mali ve 4'ü Fildişi uyruklu toplam 58 kaçağı yakaladı.Yakalanan kaçaklar İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

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