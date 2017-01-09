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Muğla'nın 2 ayrı ilçesinde deniz ve kar keyfi

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Ortaca İlçesi'nde yüzünü gösteren güneş yazdan kalma bir gün yaşattı. Hafta sonu bazı kişiler kar topu oynamak için Köyceğiz'i, bazıları da güneşli...

Muğla'nın 2 ayrı ilçesinde deniz ve kar keyfi
MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Ortaca İlçesi'nde yüzünü gösteren güneş yazdan kalma bir gün yaşattı. Hafta sonu bazı kişiler kar topu oynamak için Köyceğiz'i, bazıları da güneşli havanın keyfini sürmek için Ortaca sahillerini tercih etti.
Son haftalarda aşırı yağışlar ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ege Bölgesi'nde, iki mevsim bir arada yaşandı. Ortaca'da hafta sonunda hava sıcakları artış gösterirken, özellikle pazar günü yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcaklığın 16 derecenin üstüne çıktığı Ortaca'da, pek çok vatandaş hafta sonu tatilini de fırsat bilerek piknik alanlarıyla deniz kenarlarına akın etti. Dalyan İztuzu plajı, Sarıgerme, bölge halkının en çok tercih ettiği yerlerin başında yer aldı. İztuzu ve Sarıgerme tesislerine gelen vatandaşlar, aileleri ve dostlarıyla piknik yaptı; balık tuttu ve sahilde gezdi.
Köyceğiz ilçsinde ise 900 rakımlı Ağla ve Çövenli yaylalarında 30 santimetreye kadar ulaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Birçok kişi bölgeye akın ederek beyaz örtünün keyfini çıkardı. Yaylada kartopu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı.
Köyceğiz Ağla ve Çövenli Yaylası'nda kar keyfi yaşayan vatandaşlar, "Muğla'da 1 günde 2-3 mevsimi aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Şimdi burada kar oynarken, çok değil yarım saat ötede İztuzu ve Sarıgerme sahillerin de güneşli ve güzel bir günle karşılaşırsınız. Hatta denize bile girebilirsiniz. Bu doğanın Muğla'ya armağanıdır" dedi.

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