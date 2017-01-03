Muğla İŞKUR'da mobbing iddiası

TÜRKİYE Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata, Muğla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü İlyas Sarıyerli'nin, personeli Sedat Keçeci'ye mobbing uygulayarak, sürgün ettirdiğini ileri sürdü. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Sarıyerli ise, "Suçum varsa beni savcılığa şikayet etsinler. Sendika temsilcileri kurumumuza gelip, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bu kişiyle ilgili istediklerini öğrenebilirler" dedi

Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata, 'Muğla İŞKUR'da yaşanan tecziye ve sürgün zulmü artık son bulsun' konulu basın toplantısı düzenledi. Sendika binasındaki toplantıda konuşan Özata, "İŞKUR'da uzun süredir devam eden inceleme ve soruşturma furyası giderek artmaktadır. Bunun sonucu olarak da kurumda ne huzur kalmış ne de iş barışı sağlıklı olarak işlemektedir. İŞKUR İl Müdürü, geldiği günden beri çalışanlarıyla sevgi ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı sağlamak yerine maiyetindeki birçok çalışanına inceleme ve soruşturma açarak, tecziyede bulunarak hatta anayasada güvence altına alınmış aile bütünlüğünü hiçe sayarak, zorunlu yer değişikliğine maruz bırakıp çatışma ortamına sürüklemiştir. İnceleme ve soruşturma raporlarında kayda geçmiş, İŞKUR İl Müdürü atandığı 2012 yılından itibaren bugüne personele yönelik argo ve küfürlü sözleri ve uygunsuz işleri, yönetim şekli ve adaletsizliğin son bulması için, İl Müdür Yardımcısı Sedat Keçeci tarafından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne şikayet dilekçeleri verilmiştir" diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Özata, "İl müdürünün çok çeşitli cezalar aldığı hukuksuzlukları ispat eden üyemiz Sedat Keçeci, hakkını aramanın bedelini de çok gecikmeden, aile bütünlüğü hiçe sayılarak ağır ödemiş ve yaklaşık 1600 kilometre uzaklıkta olan Muş Çalışma ve İş Kurumu'na sürgün edilmiştir. Hukuk mücadelesine devam eden Sedat Keçeci, Aydın Bölge İdari Mahkemesi kararıyla Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne dönerek haklılığını bir kez daha kanun önünde ispat etmiştir. Ama bu da yetmemiştir. Mahkeme kararı gereği göreve başlayan Sedat Keçeci, hemen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı bir şekilde de olsa, alelacele Valilik oluru ile Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne görevlendirilmiştir. İnatla ve ısrarla hakkını arayan üyemiz, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sedat Keçeci, tekrar mahkemeye gitmiş ve mahkeme yine haklı bularak bu görevlendirmeyi de iptal etmiştir. Zulüm bitmemiş adeta, sen misin bu görevlendirmeyi de iptal ettiren denilerek suçu sadece kanun önünde hakkını aramak olan Sedat Keçeci, yine yaklaşık 1600 kilometre uzaklıktaki Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne 3 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmiştir. İl Müdür Yardımcısı Sedat Keçeci'nin haklı dilekçeleri sonucunda Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, 13 kere ceza almasına, dolayısıyla Sedat Keçeci haklılığını ispat etmesine rağmen, olanlar yine İl Müdür Yardımcısı Sedat Keçeci'ye olmuş, zorunlu göçe tabi tutuma, yıldırma ve mobbing sınırları kat ve kat aşılmış durumdadır. Bu nasıl bir garabet nasıl bir hakkaniyete uygunluktur" diye konuştu.

Asılsız ve hukuksuz tutanaklara dayalı olduğunu öne sürdüğü ardı ardına açılan soruşturmalarla sürdürüldüğünü belirttiği yıldırma politikasının durdurulmasını isteyen Özata, "Sedat Keçeci ve işyeri temsilcimiz M.H.'ye değil, kayıtsız şartsız boyun eğmeyen M.Ş., M.F.D., S.T., N.U., N.R. gibi birçok çalışana yönelik kapsamlı ve nitelikli şekilde yürütülen asılsız ihbarlar, daha birçok incir çekirdeğini doldurmayacak her kurumda yaşanabilecek en küçük bir olayı soruşturma konusu haline getirilerek yapılan haksız ve usulsüz disiplin soruşturmaları açılmakta ve bu inceleme ve soruşturmalar sonucu birçok personele cezalar yağdırılmaktadır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini göreve çağırdı.

"SUÇUM VARSA SAVCILIĞA ŞİKAYET ETSİNLER"

İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli ise, "Bir bürokrat, müdür yardımcısını sürgün ettirebilir mi? Sedat Keçeci'nin suçu olmadan kim kime ne yapabilir? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ayrıca yaptığımız çalışmalar da ortada. Ülke genelinde İşbaşı Eğitim Programı Uygulaması'nda 7'nci sıradayız. Bunların yanı sıra Sedat Keçeci, 24 Mart 2015 tarihinde bakanlığımıza kendi görev alanını şikayet etti. Müdürlüğümüze gelen müfettiş 2 ay çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Sayın Keçeci, başka yere görevlendirildi. Suçum varsa beni savcılığa şikayet etsinler. Sendika temsilcileri kurumumuza gelip, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bu kişiyle ilgili istediklerini öğrenebilirler" dedi.



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