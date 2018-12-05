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Muğla'daki şoförler İngilizce öğreniyor

MUĞLA'daki toplu taşıma, taksi ve servis aracı sürücülerine İngilizce eğitimi verilmeye başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kentteki sürücüler için İngilizce kursu açılmaya başlandı....

Muğla'daki şoförler İngilizce öğreniyor
MUĞLA'daki toplu taşıma, taksi ve servis aracı sürücülerine İngilizce eğitimi verilmeye başlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kentteki sürücüler için İngilizce kursu açılmaya başlandı. İlk olarak Seydikemer ilçesinde görev yapan belediye otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarının sürücülerinin kurstan faydalandığı belirtildi. Sürücülerin toplamda 120 saat temel İngilizce eğitimi alacakları, diğer 12 ilçede de projenin hayata geçirileceği öğrenildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "İlimize gelen yabancı turistlerimizin hak ettiği kaliteli hizmeti vermek için toplu taşıma, servis ve taksi şoför esnafımıza meslek içi eğitimlerimizin yanı sıra doğru iletişim kurulması amacıyla İngilizce eğitim kursu açtık. Eğitimlerin sonunda şoförlerimizle yolcularımız arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, daha hoşgörülü ve daha güler yüzlü şoförlerimizle yolculuk hizmeti sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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