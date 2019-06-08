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Muğla'da Yörük göçü canlandırıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'da 12'nci Yörük Türkmen Kültür Toyu kapsamında canlandırılan 'Yörük Göçü'ne yöresel kıyafet giyerek katılanlar, at, boğa, deve ve keçiler ile birlikte yürüdü. Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi,...

Muğla'da Yörük göçü canlandırıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'da 12'nci Yörük Türkmen Kültür Toyu kapsamında canlandırılan 'Yörük Göçü'ne yöresel kıyafet giyerek katılanlar, at, boğa, deve ve keçiler ile birlikte yürüdü.
Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi ile Yörük Obaları Derneği işbirliğinde düzenlenen 12'nci Yörük Türkmen Kültür Toyu, etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Etkinlik ilk olarak Yörük göçü ile başladı. Yörük Obaları Derneği önünde toplanan Yörükler, develer, atlar, keçiler ve traktör römorklarında Türk boylarını temsil eden çadırlar ve davul zurna eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında yürüyüş yaptı. Deve üzerine binen kadınların büyük ilgi gördüğü yürüyüş, Menteşe ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Celali Bahçesi mevkiinde sona erdi. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş sırasında güzergah üzerinde bulunan vatandaşlar, Yörüklerin göçüne alkışlarla destek verdi.
Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, "Toyumuzu dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur dolu bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Yörük kültürünü vatandaşlara tanıtarak, gelecek kuşakların ilerleyen yıllarda bu etkinliği sürdürmesini hedefliyoruz" dedi.
Şenlik kapsamında yarın Düzeyin Yaylası'nda konserler ve kaşık oyunu gösterilerinin de aralarında yer aldığı etkinlikler düzenlenecek.

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