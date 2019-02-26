Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Muğla'da turist rehberleri, 3 bin yıllık kenti artık daha iyi tanıtacak

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'da turist rehberleri, tur güzergahına eklenen Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı. Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu...

Muğla'da turist rehberleri, 3 bin yıllık kenti artık daha iyi tanıtacak

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'da turist rehberleri, tur güzergahına eklenen Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı. Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu ve bu tür etkinliklerle antik kentin daha fazla insana duyurulacağını söyledi.
Muğla Turist Rehberleri Odası'nın üyelerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik heyet, Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenledi. Tur güzergahına eklenen 'Stratonikeia' hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi alan heyet, kenti daha iyi anlatabilmek için karış karış gezdi.
PROF. DR. SÖĞÜT: BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ GİRİŞİMLER
Gezi sonunda açıklama yapan Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu ve bu tür etkinliklerle antik kentin daha fazla insana duyurulacağını söyledi. Stratonikeia'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Söğüt, "Kentin tanıtılması ve kentin tarihi kültürel zenginliklerinin başka insanlara doğru aktarılması açısından bunlar çok önemli girişimler. Önemsediğim için arkadaşlarımızla doğrudan alakadar oldum. Bu tür çalışmalara kapımız her zaman açık. Yıl boyunca restorasyon ve kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kente gelen herkes, restorasyon yaptığımız kapalı alanları ve kazı yaptığımız açık alanları göreceği için biz bundan memnun kalacağız" diye konuştu.
Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Turgay Esen ise, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü vesilesiyle Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenlediklerini belirterek, "Bu gezimiz sayesinde kente gerçekleştireceğimiz ziyaretlerimizde insanlara daha doğru bilgileri sunmayı hedefledik. Hedefimiz, bölgemizdeki antik kentleri en iyi şekilde üyelerimize tanıtmaktır. Muğla bölgesinde çalışan üyelerden oluşan 403 üyemiz var. Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328