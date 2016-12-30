Muğla'da kışın da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, kış şartlarında da orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirtip, "Bu yıl sadece Aralık ayında 22 orman yangını çıktı" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2016 yılı basın değerlendirme toplantısı yapıldı. Kent merkezinde görev yapan basın mensuplarının katıldığı kahvaltılı toplantıda konuşan Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, ülke genelinde çetin kış şartlarıyla mücadele edilirken Muğla'da hala orman yangınlarıyla mücadele edildiğini söyledi. Müdür Çelik, son yılların en kurak kış mevsimini yaşadıklarını kaydederek müdürlüğün birçok yerinde yeterli yağış alınmadığı için ağaçlandırma çalışmalarının hala başlatılamadığını dikkat çekti. Çelik, "Muğla ve Aydın illerini kapsayan bölge müdürlüğümüzde 2016 yılı tüm birimlerimizce yürütülen ormancılık faaliyetleri açısından belirlenen hedeflerin ulaşıldığı bir yıl olmuştur. Kadastro çalışmalarımızdan üretim çalışmalarına, yol yapım çalışmalarımızdan ORKÖY çalışmalarımıza, ağaçlandırma çalışmalarımızdan yangınlarla mücadele çalışmalarımıza kadar belirlediğimiz hedefler çerçevesinde 2016 yılında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

YANGIN SAYISI 2016 YILINDA ARTTI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman teşkilatının enerjisinin yüzde 70'den fazlasını orman yangınlarıyla mücadeleye harcadığını belirten Bölge Müdürü Çelik, alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen orman yangınlarının Akdeniz çanağı ormanlarının adeta bir kaderi olduğunu dikkat çekerek, "Müdürlüğümüzde son 10 yıl ortalamasına bakarsak yıllık ortalama yangın adeti 326'dır. Yine son 10 yıllık verilere göre yıllık yanan ormanlık alanı ortalamamız 832 hektardır. 2016 yılı için 29 Aralık itibariyle çıkan orman yangını sayımız 367'dir. Bu yangınlarda 474 hektar ormanlık alanımız yanmıştır. Bu yıl çok kurak bir kış mevsimi geçiriyoruz. Yanan alanlarımızın neredeyse yarısını yangın mevsimi diye adlandırdığımız Haziran-Ekim ayları dışında çıkan yangınlarda kaybettik. Yılın sonuna geldik ülke genelinde kara kışla mücadele edilirken biz Muğla'da hala orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yıl sadece Aralık ayında 22 orman yangını çıktı. Ben burada yaz aylarında 40-45 dereceye varan sıcaklarda ve şu dönemde çıkan yangınlar nedeniyle eksiye varan hava şartlarında alevlerle mücadele eden orman yangını işçilerimize ve teknik elemanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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