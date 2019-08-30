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Muğla'da Göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına göçmen kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla, jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.   Datça’nın...

GENEL 30.08.2019, 04:02

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına göçmen kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla, jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


 

Datça’nın Karaköy Mahallesi Yermencik mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Çarşamba gecesi saat 02.00 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Karada yapılan arama çalışmalarında, 35 ZV 1189 plakalı bir otomobili durduran jandarma içerisindeki Ümit K. (29), Orhan Y. (31) ve Cihan K.’yı(26) gözaltına aldı. Arama çalışmalarını genişleten jandarma, sahil kenarında deniz içinde lastik bir botta Yunan adalarına kaçak göçmenleri götürmek üzere hazır beklediği tespit edilen F.T.’yi (21) ise kıskıvrak yakaladı. Haklarında göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından adli işlem yapılan dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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