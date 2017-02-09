Muğla'da FETÖ'den ihraç edilen 13 rütbeli asker gözaltında

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, geçen 6 Şubat'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik Muğla ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen subay, astsubay, uzman çavuş rütbelerindeki ihraç edilen 24 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 11 firarinin yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlendiği belirtildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, geçen 6 Şubat'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik Muğla ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen subay, astsubay, uzman çavuş rütbelerindeki ihraç edilen 24 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 11 firarinin yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlendiği belirtildi.