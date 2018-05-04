Muğla'da doping kullanınıma karşı proje

MUĞLA Valiliği tarafından spor alanında doping kullanımın ve farmakolojik kirliliğin önüne geçilmesi, 11-18 yaş arasındaki gençlerde farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirilen 'Dopinge Karşı Sosyal Ağ Oluşturma ve Akran Eğitimi DopOut' projesi ilgi gördü.

Muğla Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu'nca geçen yıl başlatılan 'Dopinge Karşı Sosyal Ağ Oluşturma ve Akran Eğitimi DopOut' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'ndaki etkinlikte sporcular tarafından basketbol, jimnastik ve tekvando gösterileri yapıldı. Etkinliğe Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Vali Esengül Civelek, sporda fiziksel ve zihinsel başarıyı artırmak amacıyla kullanılan yasaklı maddeler konusunda, gençlerde farkındalık yaratmak, duyarlılık oluşturmak üzere 2017 yılında başlatılan proje kapsamında, aktivite ve eğitim programlarının düzenlendiğini ifade etti. Vali Civelek, "Sporda performansı artırmak amacıyla doping malzemesi kullanımı, sağlığı olumsuz etkilendiğinden hatta ölümlere yol açtığından diğer yandan da adil ve eşitlikçi yarışma ortamını ortadan kaldırdığından Dünya Olimpiyat Komitesi ve uluslararası spor federasyonlarınca yasaklanmıştır. Spor terbiyesi ve disiplini almış, geleceğin başarılı ve yetenekli sporcularını yetiştirebilmemiz için dopingin zararları konusunda sevgili gençlerimizi bilgilendirmek büyük önem taşımaktadır" dedi.

Vali Civelek konuşmasının ardından bisiklet turunun startını verdi, etkinlik alanında kurulan stantları gezdi.



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