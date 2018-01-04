Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Muğla'da Diyanet'e tepki

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Muğla Şubeler Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'buluğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi. KESK...

Muğla'da Diyanet'e tepki
KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Muğla Şubeler Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'buluğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi.
KESK Muğla Şubeler Platformu üyeleri, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. 'Çocuklarımızı, gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Diyanet, peşindeyiz' yazılı pankart ve 'Diyanet boş ol, boş ol, boş ol' yazılı dövizler açan kadınlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanlığı Kadın Sekreteri Özlem Şahin Güngör, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'buluğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Güngör, "AKP-Saray rejimi iktidarı süresince çocuk istismarı, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz giderek artmıştır ve her yeni güne kadınların erkek şiddetine maruz kaldığı, öldürüldüğü, çocuklarımızın yurtlarda, okullarda tacize, tecavüze uğradığı haberleri düşmektedir" diye konuştu.
Güngör, eğitimde 4+4+4 uygulamasına geçilmesiyle birlikte çocuk yaşta evliliklerin önünün açıldığını öne sürerek, şöyle devam etti:
"Eğitimde bu düzenleme ile hız kazanan dönüşüm sonucunda yaklaşık 2 milyon çocuk örgün eğitim dışında kalmıştır. Üstelik çocuk yaşta evliliklerin basit bir sonuç olmadığı, bir zihniyetin yansıması ve bilinçli bir şekilde izlenen bir politikanın ürünü olduğu bugün bir kez daha açıkça görülmektedir. Müftülere nikah kıyma yetkisi veren ve nüfus hizmetlerinde değişiklikler getiren yasa, çocuklarımızı her türlü istismara açık hale getirmiştir. Müfredatta yapılan değişikliklerle hazırlanan kitaplarda kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikler fıtrata bağlanmıştır. Kadınların ikincil konumda olduğu öğretilmeye çalışılmaktadır. Hayatın her alanının dinselleştirildiği, kadınların medeni kanunla korunan haklarının gasp edilmeye, yerine şerri hukukun getirilmeye çalışıldığı düzenlemelerin yanı sıra bu anlayışın uzantısı olan müfredata maruz kalan çocuklarımızın psikolojisinde çok ciddi tahribatlar oluşmaktadır."
Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,