Muğla'da 1 Mayıs yürüyüşünde arbede

MUĞLA'nın 13 ilçesinden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, kortej yürüyüşü sırasında tertip komitesi görevlisi ile yürüyüşe katılan bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.Menteşe ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, tertip komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, Atatürk Stadyumu altındaki boş arazide bir araya geldi. Kentte siyasi partiler ve birçok sendikanın da katıldığı kutlamalar, kortej yürüyüşüyle başladı. CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Burak Erbay ve Mürsel Alban, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı yürüyüşte 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Direne direne kazanacağız' ve 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında tertip komitesinde görevli Turgay Aslan, Türk Harb-İş Sendikası grubundakileri hızlı olmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine gruptakiler ile Aslan arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle, olaylar büyümeden sonlandırıldı.Kutlamalarda en fazla ilgiyi ise yöresel kıyafetleri ile yürüyen kadınlar çekti. Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alanı'nda bir araya gelen işçiler, yerel şarkıcıların verdiği konserlerle keyifli vakit geçirdi. Kutlamalarda çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.